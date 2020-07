શોલે ફિલ્મના સુરમા ભોપાલી પ્રખ્યાત અભિનેતા જગદીપનું 81ની વયે નિધન

એક્ટર જાવેદ જાફરીના પિતા અને હિંદી ફિલ્મોના પ્રખ્યાત કોમેડિયન જગદીપનું 81 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. આ અંગે થોડા સમય પહેલાં જ બૉલીવુડ એક્ટર અજય દેવગને ટ્વિટ કરતાં લખ્યું છે કે, “જગદીપ સાહેબનાં નિધનનાં દુખદ સમાચાર હમણાં જ મળ્યા છે. તેમને સ્ક્રીન પર જોવાની હંમેશા મજા આવતી. જાવેદ તથા પરિવાર સાથે શુભેચ્છાઓ છે, જગદીપ સાહેબ માટે પ્રાર્થના.”

Heard the sad news of Jagdeep Saab’s demise. Always enjoyed watching him on screen. He brought so much joy to the audience. My deepest condolences to Jaaved and all members of the family. Prayers for Jagdeep Saab’s soul🙏