કોરોનાને કારણે વધુ એક સેલિબ્રિટીના ઘરે મોત, જાણો આખી ઘટના

ફિલ્મ નિર્માતા અને નિર્દેશક કુણાલ કોહલીના માસીનું કોરોના વાયરસને કારણે મૃત્યુ થયું છે. તેમણે આઠ અઠવાડિયાના સંઘર્ષ બાદ પોતાનો દેહત્યાગ કર્યો છે. કુણાલ કોહલીએ ખૂબ જ ભાવુક ટ્વીટ્સ દ્વારા શોક વ્યક્ત કર્યો છે. ફિલ્મ નિર્માતા કુણાલ કોહલીના મામીનું શિકાગોમાં કોરોના વાયરસને કારણે મૃત્યુ થયું. ટ્વીટ્સની એક સીરિઝમાં માસીના જવા પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે તે દુઃખના આ સમયમાં પરિવાર સાથે નથી.

સાથે જ તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે ઘાતક વાયરસ "અમારા પ્રેમ અને તેમની સાથે જોડાયેલી સ્મૃતિઓ નહીં છીનવી શકે." કુણાલ કોહલી કહે છે કે, "8 અઠવાડિયાના સંઘર્ષ પછી કોવિડ-19 શિકાગોમાં મારી માસીને ભરખી ગયો. અમારો પરિવાર મોટો છે જે નજીક છે. અમે આ દુઃખના સમયમાં પરિવાર સાથે નથી મળી શકતા આ જેટલું નુકસાનકારક છે એટલું દુઃખદ પણ છે. આ સમયે એકસાથે થવું શક્ય નથી. આ હકીકતે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. "

Her daughter (my cousin sister) would go to the hospital, sit in her car in the car park & pray for her mother. As she wasn’t allowed inside the hospital. Said she felt close to her as she couldn’t see her. This is how harsh Covid is. This isn’t the way to go.