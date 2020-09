ડ્રગ્સ કેસ: સંજય રાઉતે કહ્યું, બૉલીવુડને ખતમ કરવા NCB કાવતરું કરે છે

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ની આત્મહત્યાના કેસ તરફથી બૉલીવુડમાં ડ્રગ્સની તપાસ તરફ વળેલી નાર્કોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો (NCB)ની કાર્યવાગહી પર શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉત (Sanjay Raut)એ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે, બૉલીવુડને ખતમ કરવા માટે કાવતરું કરવામાં આવી રહ્યું છે.

સંજય રાઉતે કહ્યું હતું કે, NCBનું કામ દેશની બહારથી આવતી દવાઓના મોટા જથ્થા પકડવાનું છે અને તેના મૂળ સુધી પહોંચીને સમાપ્ત કરવું છે. પછી ભલે માલ હવાઇ માર્ગે આવે છે અથવા કોઈ અન્ય રીતે. પરંતુ અત્યારે એનસીબી શું કરે છે? ઉદ્યોગનો અંત લાવવાનું કાવતરું ચાલુ છે. કઈ ફિલ્ડમાં નશો નથી હોતો. કેટલાકને પૈસાનો નશો હોય છે તો કેટલાક અન્ય વસ્તુઓનું.

Narcotics Control Bureau's job is to prevent drug smuggling, but here they are calling one person after the other. In which field, there is no addiction? Some have an addiction to money, some have other addictions: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/vOH3zLRrY2