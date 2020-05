હવે 'રામાયણ' બને તો સીતા અને લક્ષ્ણમને ભજવવો છે આ રોલ, સાંભળીને ચોંકી જશો

આખા દેશમાં કોરોના વાઈરસનો આતંક ફેલાયો છે, ત્યારે આજે બધા પોતાના ઘરમા કેદ છે. સરકારે લૉકડાઉનની અવધિ 17 મે સુધી વધારી દીધી છે. ત્યારે લોકોના મનોરંજન માટે દૂરદર્શન પર વર્ષ 1987ની રામાનંદ સાગરની રામાયણ સીરિયલની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યાર બાદ ઉત્તર રામાયણની શરૂઆત થઈ હતી. ઉત્તર રામાયણમાં લવ-કુશના જીવન પર આધારિત વાર્તા દર્શાવવામાં આવી હતી. 33 વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ તો રામાયણ જોવા માટે રસ્તા સૂમસામ થઈ જતા. બધા પોતાના ઘરે સીરિયલ ચાલુ થવા પહેલા બેસી જતા હતા. આ સીરિયલે લોકોના દિલમાં જગ્યા બનાવી લીધી હતી. સાથે આ સીરિયલના કલાકારોને વાસ્તવિક જીવનમાં પણ ભગવાન જેવું જસમ્માન આપવામાં આવતુ હતું. હવે રામાયણ સોમવારથી રવિવાર દરરોજ સાંજે 7:30 વાગ્યે સ્ટાર પ્લસ પર ચાલુ થઈ ગઈ છે.

હાલમાં એક ઈન્ટરવન્યૂમાં સીતા અને લક્ષ્મણનું પાત્ર ભજવનારા કલાકારોને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે જો તક આપવામાં આવે તો તેઓ રામાયણમાં કઈ ભૂમિકા ભજવશે?. એમનો જવાબ આશ્ચર્યજનક હતો. 'રામાયણ'માં 'લક્ષ્મણ' અને 'સીતા'ની ભૂમિકા ભજવનારા સ્ટાર્સ સુનીલ લહરી અને દીપિકા ચિખલિયાએ ખુલાસો કર્યો છે કે, જો હવે તેમને રામાયણમાં ભૂમિકા ભજવવાની તક મળે તો તે વિરુદ્ધ ભૂમિકા ભજવશે.

