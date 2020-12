નૃત્યના પ્રણેતા અસ્તદ દેબૂનું 73 વર્ષની વયે નિધન

કન્ટેમ્પરરી ઈન્ડિયન ડાન્સર અસ્તદ દેબૂ (Astad Deboo)નું આજે સવારે એટલે કે ગુરુવારે મુંબઈમાં નિધન થયું છે. તેમના નિધનની પુષ્ઠિ પરિવાજનોએ પણ કરી છે. ડાન્સર અસ્તદ દેબૂ કથક અને કથકલીને અનોખા સ્વરૂપમાં પ્રસ્તુત કરવા માટે જાણીતા હતા.

ગુરુવારે વહેલી સવારે અસ્તદ દેબૂનું નિધન થયું છે. પરિવાજનોએ સોશ્યલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી છે કે, ‘10 ડિસેમ્બરે વહેલી સવારે ટૂંકી માંદગી બાદ મુંબઈ સ્થિત ઘરે અસ્તદ દેબૂએ અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. કળા પ્રત્યેના પ્રેમ અને સમર્પણને લીધે કળાનો પ્રચંડ વારસો તેઓ છોડીને ગયા છે. જેને કારણે વિશાળ હૃદય ધરાવતા તેમના હજારો મિત્રો અને પ્રશંસકો છે. તેમના નિધનથી મિત્રો, પરિવારજનો, ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય શાસ્ત્રીય તેમજ આધુનિક ડાન્સ જગતને ભારે નુકસાન થયું છે. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. અમે હંમેશા તેમને યાદ કરીશું’.

દિલ્હી સ્થિત જાણીતા ફોટોગ્રાફર, ફિલ્મમેકર અને અસ્તદ દેબૂના ખાસ મિત્ર પાર્થિવ હકુભાઈ શાહે ગુજરાતી મિડ-ડે ડૉટ કૉમ સાથે ખાસ મિત્રના નિધન વિશે વાત કરી ત્યારે તેમના ગળે ડુમો ભરાઈ આવ્યો હતો. મિત્ર અસ્તદ સાથેના જુના દિવસો યાદ કરતા પાર્થિવ ભાઈએ કહ્યું હતું કે, ‘અમારી મિત્રતા 40 વર્ષ જુની છે. જ્યારે હું વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે વર્ષ 1980ની આસપાસ મેં પહેલીવાર અસ્તદ દેબૂને શૂટ કર્યો હતો. ત્યારથી અમે એકબીજા સાથે કનેક્ટ હતા. હું 1989માં દિલ્હી શિફ્ટ થયો પછી પણ અમારો સંપર્ક તુટ્યો નહોતો. અમે સતત એકબીજાના સંપર્કમાં હતા. શો માટે તેઓ જ્યા પણ જતા મને ત્યાથી ફોટો મોકલાવે. હંમેશા અમે એકબીજા સાથે ફોટો પણ શૅર કરતા. કામની અને પરિવારની દરેક વાતો થતી અમારી વચ્ચે. તેમને ખાવાનો બહુ શોખ. એટલે હું જ્યારે વિદેશ ગયો હોવ ત્યારે મને ફોન કરીને કહે કે ફલાણા દેશમાં ફલાણી જગ્યાએ જઈને આ ડીશ ચાખજે જ. હું મુંબઈ આવતો ત્યારે અમે બન્ને સાતે હાજી અલી અને મરીન ડ્રાઈવ ફરવા જતા, પછી નવી જગ્યાઓ પણ એક્સપ્લોર કરતા’.

ગુજરાતી મિડ-ડે ડૉટ કૉમ સાથેની વાતચીતમાં પાર્થિવ ભાઈએ આગળ કહ્યું હતું કે, ‘અસ્તદ દેબૂને એક્સપિમેન્ટ કરવા બહુ ગમતા. તે હંમેશા કંઈકને કંઈક નવું કરતો. કામ પણ નવા નવા પ્રોડક્શન સાથે કરવાનું પસંદ કરતો. ક્યારેય એક જ પ્રોડક્શન સાથે કામ કરીશ એવો આગ્રહ ન રાખે. તેમજ દેબૂ મદદગાર પણ બહુ હતો. મહામારીના કપરા સમયમાં નાના ડાન્સરોને આગળ લાવવા માટે તેણે ઘણા કામ કર્યા છે. મહામારીના સમયમાં પણ મદદ કરવા તે સતત એક્ટિવ હતો’.

પાર્થિવ ભાઈને છેલ્લે ક્યારે વાત થઈ તે વિશે પુછયું તો તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ‘મારી દેબૂ સાથે એક મહિના પહેલા એટલે કે આઠ નવેમ્બરે જ વાત થઈ હતી. અમે મારા એક અપકપિંગ પ્રોજેક્ટ વિશે ચર્ચા કરી હતી. આ વિશે સાંભળીને તે બહુ જ ઉત્સાહી થયો હતો અને મને કહ્યું હતું કે, તારા આ પ્રોજેક્ટનું પુસ્તક બહાર પડે તેની હું રાહ જોઈશ. પણ મેં કયારેય નહોતું વિચાર્યું કે તે એક દિવસ વહેલી સવારે આમ અચાનક જતો રહેશે’.

સંગીતકાર એહસાન નુરાનીએ અસ્તદ દેબૂને શ્રદ્ધાંજલિ આપતું ટ્વીટ કર્યું છે.

RIP #AstadDeboo the man who pushed the dimensions of dance , a powerhouse of talent .

દિલ્હી સ્થિત વિજ્ઞાનના ઇતિહાસકાર અને ઇતિહાસના ઇતિહાસકાર એસ ઇરફાન હબીબે અસ્તદ દેબૂને યાદ કરીને ટ્વીટ કર્યું હતું.

We lost two significant figures in two days, lost Manglesh Dabral, a strong independent voice, a literary figure who returned his Sahitya Academy Award in 2015. Lost Astaad Deboo today, a great performer and one of his kind artist. Both will be immensely missed.