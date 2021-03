જાવેદ અખ્તર માનહાનિ કેસમાં કંગના વિરુદ્ધ કૉર્ટે જાહેર કર્યું વૉરન્ટ

દિગ્ગજ અભિનેતા જાવેદ અખ્તર સાથે જોડાયેલા માનહાનિ કેસમાં રજૂ ન થવાને કારણે કંગના વિરુદ્ધ એક કૉર્ટે બૈલેબલ વૉરન્ટ જાહેર કર્યું છે. હકીકતે, મુંબઇ પોલીસે લેખક-ગીતકાર જાવેદ અખ્તર દ્વારા દાખલ માનહાનિના એક કેસમાં અભિનેત્રી કંગના રણોતને સમન પાઠવ્યા હતા, પણ કંગના રજૂ થઈ નહીં, જેના કારણે તેના વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

Mumbai: Metropolitan Magistrate Court, Andheri issues a bailable warrant against actor Kangana Ranaut in a defamation case filed against her by lyricist Javed Akhtar. Court issues the warrant after she failed to appear before it despite being summoned. pic.twitter.com/YAGBa8dvJK