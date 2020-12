Coolie No.1જોયા બાદ ટ્વિટર પર કંઇક આવા છે નેટિઝન્સના રિવ્યૂ...

બોલીવુડ એક્ટ્રેસ સારા અલી ખાન અને અભિનેતા વરુણ ધવનની ફિલ્મ 'કુલી નંબર 1' ગુરુવારના ઓટીટી પ્લેટફૉર્મ એમેઝૉન પ્રાઇમ વીડિયો પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી. ફિલ્મને સોશિયલ મીડિયા પર મિક્સ પ્રતિક્રિયાઓ મળી રહી છે. 'કુલી નંબર 1' વર્ષ 1995માં રિલીઝ થયેલી ગોવિંદા અને કરિશ્મા કપૂરની ફિલ્મ 'કૂલી નંબર 1'ની રીમેક છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મને લઈને જુદી જુદી પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી રહી છે. કેટલાક લોકોએ ફિલ્મના ખૂબ જ વખાણ કર્યા છે તો કેટલાકે નિરાશા વ્યક્ત કરી. યૂઝર્સ બન્ને લીડ સ્ટાર્સની એક્ટિંગના વખાણ કરતા લખ્યું, "વરુણ ધવન અને સારા અલી ખાનની કૉમેડી ફિલ્મ 'કુલી નંબર 1'ની રીમેકનો ઘણો ચાર્મ છે અને ફિલ્મમાં એક્ટરનો કૉમેડી ટાઇમિંગ કમાલ છે."

# CoolieNo1 Review: Remake of #VarunDhawan and #SaraAliKhan of comedy film has its own charm, actor's comic timing is awesome @Varun_dvn sir 🎅🎁🎁🎄🌲🌲 #CoolieNo1 pic.twitter.com/igbZcezbZf — Prateek sharma (@Prateek1017) December 25, 2020

તો અન્ય એક યૂઝરે ટ્વિટર પર લખ્યું, 'કુલી નંબર 1' જોવા જઇએ તો વર્ષની બીજી આપત્તિ છે, વરુણ અને સારા બન્ને ઓવર એક્ટિંગની મિસાલ છે.' સાથે જ એક બીજા યૂઝરે લખ્યું, "મેં કુલી નંબર 1 પ્રાઇમ પર નહીં પણ બીજે જ કશેક જોઇ અને પ્રામાણિકતાથી કહું, કુલ મળીને ફિલ્મ સારી છે, આ ફિલ્મમાં જુડવા 2થી બહેતર વરુણ ધવન દેખાયો, પણ ફિલ્મમાં વધારે ઓવરએક્ટિંગ છે. પણ આનંદ માટે કોઇપણ જોઇ શકે છે અને હા પ્લીઝ જૂની ફિલ્મ સાથે આની તુલના ન કરવી."

Watching #CoolieNo1 not on Prime but somewhere else.

Honestly: Till now, movie is good. Varun Dhawan is better than Varun Dhawan in Judwaa 2. Sara Ali Khan is also good. Still there is too much overacting. But one can watch for fun.

(PS: Don't compare with old one.) — ⚠️🅰️Dℹ¹⁸⚠️ (@Adi_Rukhster06) December 25, 2020

I have watched old #CoolieNo1 many a times and still can watch it over and over again bcoz of charismatic @govindaahuja21 and his super fantastic performance.

I haven’t watched new #CoolieNo1 and it is I’m sure the worst movie without any doubt. #Govinda ek hi hai sirf ❤️🙏🏻 — Udayveer Awana (@udayveer_awana) December 25, 2020

1 star... yet another flop.. @Varun_dvn @SaraaliKKhan, #nepotism can get u movies but leaves u long way before reaching audiences hearts. U have talent, choose ur scripts wisely before u bkm insignificant.. #CoolieNo1 flop pic.twitter.com/iezibAbRRO — Prem Kumar (@Prem_2019) December 25, 2020

#CoolieNo1



Below average !



Comedy works in bits and pieces. Some scenes are too over-the-top.



Varun Dhawan 👍, Sara Ali Khan 😍, Songs 💥💥#CoolieNo1OnPrime — 𝗡 𝗜 𝗞 𝗛 𝗜 𝗟 👌 ⭐️ 𝗙𝗔𝗡 (@Nikhil_Superfan) December 25, 2020

#CoolieNo1

What a Movie ! 🔥 @Varun_dvn

I Loved it a lot ... Especially those funny scenes 😅 It was awesome 😍 Hats off to all the actors .. Such a fantastic movie 🔥

Varun Killed it 🤩 His expressions were extraordinary...

And yes ! Merry Christmas Everyone 🎄 — Justice For SSR (@Sharve_25) December 25, 2020

વરુણ ધવને અમુક દિવસો પહેલા પોતાના ઑફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર 'કુલી નંબર 1'નું ટ્રેલર શૅર કરતા કૅપ્શનમાં લખ્યું હતું, 'સબકો નમસ્તે' સલામ. રાજૂ હૈ નામ ઔર કુલી કા કરતા હું કામ, અભી ટ્રેલર દેખો બાકી કી કહાની બાદ મેં સુનાઉંગા ઔર હાં ક્રિસમસ પર મિલને આઉંગા.