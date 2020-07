ગુજરાતી ફિલ્મોનો ચૉકલેટ બૉય પ્રતિક ગાંધી અને પત્ની કોરોના સંક્રમિત

દેશ અને દુનિયામાં કોરોના વાયરસ (COVID-19)નો પ્રકોપ પળે પળે વધી રહ્યો છે. સામાન્ય માણસ હોય કે સેલેબ્ઝ સહુ કોઈ કોરોનાની ચપેટમાં આવી રહ્યું છે. બૉલીવુડ બાદ ઢોલીવુડના સેલેબ્ઝ પણ કોરોના સંક્રમિત થઈ રહ્યાં છે. ઢોલિવુડના ચૉકલેટ બૉય પ્રતિક ગાંધી (Pratik Gandhi) અને પત્ની ભામિની ઓઝા ગાંધી (Bhamini Oza Gandhi)નો કોરોના રિપોર્ટ પૉઝિટિવ આવ્યો છે અને તેઓ ઘરમાં જ સારવાર લઈ રહ્યાં છે. ફક્ત અભિનેતા અને તેની પત્ની જ નહીં પણ અભિનેતાનો ભાઈ પુનિત પણ કોરોનાનો શિકાર બન્યો છે. આમ અભિનેતાના ઘરના ત્રણ સભ્યો કોરોના પૉઝિટિવ છે.

પ્રતિક ગાંધી અને પરિવારના સભ્યોએ મંગળવારે કોરોના રિપોર્ટ કરાવ્યો હતો જે પૉઝિટિવ આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આજે અભિનેતાએ સોશ્યલ મીડિયા દ્વારા જાણ કરી હતી કે પોતે, પત્ની અને ભાઈ કોરોના પૉઝિટિવ છે. પ્રતિક ગાંધીએ ટ્વીટ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, બી પૉઝિટિવ વાતને અમે આખા પરિવારે જાણે ગંભીરતાથી લઈ લીધી છે અને કોરોનામાં પણ ભેદભાવ નથી રાખ્યો. હું અને મારી પત્ની ઘરમાં જ સારવાર્ લઈ રહ્યાં છીએ. મારો ભાઈ હૉસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યો છે. અમે વાયરસ સામે જોરદાર લડત આપી રહ્યાં છીએ. પરિવારજનોના અને મિત્રોના પ્રેમ, સપોર્ટ અને પ્રાર્થનાઓની જરૂર છે.

We as a family took "Be positive" way to seriously and didn't discriminate against even corona . Me & my wife are being treated at home and my brother is hospitalised, we are all putting up a strong fight against the virus. With Warmth , support and prayers of friends and family.