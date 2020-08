CBI For SSR: પરિવાર કહે છે જીત તરફ હજી તો આ પ્રથમ પગલું છે

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના નિધનના બે મહિના બાદ આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે, સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા આ કેસની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી મહારાષ્ટ્ર સરકાર, મુંબઇ પોલીસ અને રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakaraborty)ને આંચકો લાગ્યો છે. પરંતુ બીજી બાજુ અભિનેતાનો પરિવાર આ નિર્ણયથી બહુ જ ખુશખુશાલ છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બહેન શ્વેતા સિંહ કિર્તી (Shweta Singh Kirti)એ ખુશી વ્યક્ત કરી છે.

પરિવારના લાડલા સુશાંત સિંહ રાજપૂતને ન્યાય અપાવવા માટે રાજપૂત પરિવાર સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. 19 ઓગસ્ટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સીબીઆઈ તપાસનો નિર્ણય આવતાં જ બહેન શ્વેતા સિંહ કિર્તીએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે, 'છેવટે!!SSR માટે CBI #CBItakesover'.

શ્વેતાએ અન્ય ટ્વીટમાં ભગવાનનો આભાર માનતાં લખ્યું હતું કે, 'આભાર ઇશ્વર. તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી. પણ આ તો ખાલી શરૂઆત છે. સચ્ચાઇ તરફ પહેલું પગલું. CBI પર પૂરો વિશ્વાસ છે. #Victoryoffaith #GlobalPrayersForSSR #Wearefamily #CBITakesOver'.

Thank you God! You have answered our prayers!! But it is just the beginning... the first step towards the truth! Full faith on CBI!! #Victoryoffaith #GlobalPrayersForSSR #Wearefamily #CBITakesOver