Coronavirus Lockdown: સોનુ સૂદે 177 છોકરીઓને એરલિફ્ટ કરાવડાવી

હજારો શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવાનું બીડું ઝડપીને સોનુ સૂદે ઝડપનારો સોનુ સૂદ સતત વ્યસ્ત રહે છે. આજે સોનુ સૂદે કેરળમાં ફસાયેલી 177 ઉડિયા છોકરીઓને એરલિફ્ટ કરાવીને તેમના ઘરે પહોંચાડી છે.

રાજ્યસભાના એમપી અમર પટનાઇકે શુક્રવારે ટ્વીટ કરીને સોનુ સૂદે ઉડિયા છોકરીઓને એરલિફ્ટ કરાવી તે અંગે તેમને બિરદાવ્યા હતા.

તેમણે ટ્વીટ કરીને લખ્યું હતું કે સોનુ સૂદજી, તમે કેરળમાં ફસાયેલી ઉડિયા છોકરીઓને તેમના ઘરે સલામત રીતે લઇ જઇ રહ્યા છો તે ખરેખર પ્રશંસનિય છે. તમારા ઉમદા પ્રયાસો બદલ તમને અભિનંદન. તમે જે રીતે જરૂરિયાતમંદોને ઘરે પહોંચાડવા કામ કરો છો તે અવર્ણનિય છે.

સુત્રો અનુસાર 177 છોકરીઓ જે એર્નાકુલમમાં ફસાઇ ગઇ હતી તેમને પોતાના ઘરે હેમખેમ ઓરિસ્સા પહોંચાડવા માટે સોનુ સૂદની મદદથી એક વિશેષ એરક્રાફ્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ છોકરીઓ કેરળની ભરતકામની ફેક્ટરીમાં કામદારી હતી. તેમની સાથે એરક્રાફ્ટમાં દસ શ્રમિકો હતા જે પ્લાયવુડની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા. ટ્વિટર પર તસવીરો છે જેમાં આ છોકરીઓ કોચી એરપોર્ટની બહાર ઉભી છે તેવું દેખાય છે. ભુવનેશ્વર એરપોર્ટ ઉતર્યા પછી પણ આ છોકરીઓએ કેમેરા માટે ખુશખુશાલ પોઝ આપ્યો હતો, જેમાં તેમના હાથમાં સોનુ સૂદની તસવીરો હતી અને તેઓ એરપોર્ટ ક્રુની સાથે ઉભી હતી.

AirAsia India operates a special flight to fly migrant workers from Kochi to Bhubaneshwar. This was an initiative of @SonuSood. He paid for the air tickets of all 167 migrants, including 147 women and 20 men. @AirAsiaIndian @CNBCTV18Live pic.twitter.com/iF5QqnH3Vr — Anu Sharma (@awnusharma) May 29, 2020

We also get the chance to meet you @SonuSood pic.twitter.com/RpxjahHhEo — Umesh (@Umesh22814100) May 29, 2020

સોનૂ સુદે એક ઇન્ટરવ્યુમાં એમ કહ્યું હતું કે તે પોતે પણ આ શહેરમાં માત્ર પાંચ હજાર રૂપિયા લઇને આવ્યો હતો અને તે આ માઇગ્રન્ટ્સની માફક બહારનો જ હતો. સોનુ સૂદને ટ્વિટર પર પણ અઢળક પ્રેમ મળી રહ્યો છે.