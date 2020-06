સોનુ સૂદ હવે બીજાનાં લગ્ન બચાવવા પણ છે તૈયાર, જાણો આ અજીબ કિસ્સો

બૉલીવુડ એક્ટર સોનુ સૂદે જે રીતે શ્રમિકોને ઘરે પહોંચાડવાનું બીડું ઝડપ્યું છે તે જોતાં તેની સરખામણી લોકો હવે સુપરહીરો સાથે જ કરવા માંડ્યા છે.દરેક આ આખી પરિસ્થિતિને અલગ અલગ રીતે નાણે છે.વળી સોશ્યલ મીડિયા પર સોનુ સૂદને જાતભાતનાં સવાલો પુછનારાઓનો ય પાર નથી. સોનુ સૂદ પણ બહુ સ્માર્ટલી બધાનાં સવાલોને જવાબ આપતો રહે છે.

આવામાં એક માણસે તેને ટ્વિટર પર લખ્યું કે તેની જિંદગી પર Covid-19નો કેવો પ્રભાવ પડ્યો છે કે કોઇ કામ છે નહીં તેની પત્ની સાથે તેને સતત ઝગડા થઇ રહ્યાં છે અને અંતે તેમણે છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કર્યું છે. આ ટ્વિટર યૂઝરે સોનુને કહ્યું કે તે ગૌહાતી અને દિલ્હી વચ્ચે ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા કરી આપે.

@SonuSood dear sir I m in Assam Guwhati Want to go haryana rewari my own town no work after lockdown suffering with so many issue even fighting with wife now both decide to take divorce pls mange and send me from Guwhati to Delhi I would be thankful for whole life.