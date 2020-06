રવીના ટંડને બૉલીવુડની ગંદકી પર કરી ટિપ્પણી, કહ્યું ‘મીન ગર્લ ગેંગ’ છે

સુશાંત સિંહ રાજપૂચની આત્મહત્યાને પગલો બૉલીવુડમાં ભારે હોબાળો થઇ ગયો છે. લોકો સગાં વાદ વિશે બોલી રહ્યાં છે અને ધર્મેન્દ્રથી માંડીને કોયના મિત્રાએ પોતાના અનુભવો અને અભિપ્રાયો શેર કર્યા છે. શમિતા શેટ્ટી, રિત્વીક ધંજાની અને અન્યો બાદ હવે રવીના ટંડને પણ શો બિઝનું કડવું સત્ય રજૂ કર્યું છે. તેણે ટ્વિટર પર એકથી વધુ ટ્વીટમાં આ ઊભરો ઠાલવ્યો છે. તેણે આ ટ્વીટ્સમાં લખ્યું છે કે હીરોની ગર્લફ્રેન્ડથી માંડીને, પેઇડ નેગેટિવ રિપોર્ટ લખનારા પત્રકારો પણ હોય જ છે. તેણે લખ્યું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સાચું બોલનારાઓને હાંસિયામાં જ ધકેલી દેવાય છે અને હું ખુશનસીબ છું કે મારી મહેનત લેખે લાગી પણ ‘મીન ગર્લ ગેંગ’ અને કેમ્પ્સ તો અહીં છે જ. ઘણીવાર લોકોની કારકિર્દી તો ખતમ કરી જ દેવાય છે પણ તમારે મક્કમ રહીને ટકી રહેવું પડે છે.

When you speak the truth,you are branded a liar,Mad,psychotic. Chamcha journos write pages&pages destroying all the hard work that you might have done.Even though born in the industry, grateful for all it has given me,but dirty politics played by some can leave a sour taste . https://t.co/uR9usJitdb