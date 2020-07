એક્સેલ એન્ટરટેઇનમેન્ટે લૉકડાઉનમાં બે ફિલ્મોનું શૂટિંગ પાર પાડ્યું

લૉકડાઉનમાં છૂટની વચ્ચે, રીતેશ સિધવાણી અને ફરહાન અખ્તરની એક્સેલ એન્ટરટેઈનમેન્ટે તેમના આગામી બે પ્રોજેક્ટ 'હેલો ચાર્લી' અને 'ડોંગરી ટૂ દુબઈ'નું શૂટિંગ ફરી શરૂ કર્યું. પ્રોડક્શન હાઉસે હેલો ચાર્લી માટે એક ગીતનું શૂટિંગ પણ પૂર્ણ કરી દીધું છે, જે બૉલીવુડની પહેલી ફિલ્મ છે કે જેનું શૂટિંગ ડોંગરીથી દુબઈના શૂટની સાથે શરુ થયું છે. નિર્માતાઓએ સરકારની માર્ગદર્શિકાઓને અનુસરીને ફિલ્મોનું શૂટિંગ કર્યું હતું અને કાસ્ટ અને ક્રૂની સુરક્ષાની પુરી તકેદારી રખાઇ છે. નિર્માતાઓએ લગભગ 150 સભ્યોના યુનિટ સાથે શૂટિંગ કર્યું છે, કારણ કે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમો અનુસરી રહ્યા છે. 'હેલો ચાર્લી' અને 'ડોંગરીથી દુબઈ'ના શૂટિંગને બે ભાગમાં વહેંચી દેવાયા અને તે જ રીતે બધા દિવસોમાં શૂટિંગ કરાયું.

આ અંગે આજે એક્સેલ મૂવિઝે તેમના સોશ્યલ મીડિયા પર પોસ્ટ્સ પણ મુકી હતી. જેમાં તેમણે પોતાને જે બહુ ગમતું કામ છે તે તેઓ ફરી કરી રહ્યા છે અને તે પણ કાસ્ટ અને ક્રુ સાથે જે તેમના મનગમતાં માણસો છે તેમ લખ્યું હતું.

રિતેશ સિધવાનીએ આ પોસ્ટ મુકી હતી.

ફરહાન અખ્તરે પણ આ ટ્વીટ કર્યુ હતું.

Getting back to work is a relief and a joy but given the times we’re in, it’s important to be socially responsible and keep the environment hygienic for the crew and cast. They work to create. We work to keep them safe. #MasksDistanceAction @excelmovies https://t.co/diUW9uE5xu