અક્ષય કુમારે રક્ષાબંધન નિમિત્તે નવી ફિલ્મની જાહેરાત કરી, બહેનને કરી ડેડિકેટ

લાગે છે કે અક્ષય કુમાર એક પછી એક નવી ફિલ્મો જાહેર કરવા મંડી પડ્યો છે. તેની પાસે આમે ય ઘણી ફિલ્મો છે અને તેમાં તેણે આજે પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પરથી નવી ફિલ્મની જાહેરાત કરી છે જેને તે સ્પેશ્યલ ગણાવે છે. આજે આખો દેશ રક્ષાબંધન ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે તેણે આ જ નામની ફિલ્મની જાહેરાત કરી છે.

હા ફિલ્મનું નામ રક્ષાબંધન છે અને અક્ષય ફિલ્મ વિશે કહે છે કે એક એવી વાર્તા જે તમારા હ્રદયને એ રીતે સ્પર્શી જાય કે બસ. મારા કરિયરમાં પહેલીવાર મેં કોઇ ફિલ્મ આટલી ઝડપથી સાઇન કરી હશે. આ ફિલ્મ #RakshaBandhan હું મારી બહેન અલ્કાને ડેડિકેટ કરું છું અને સાથે વિશ્વમાં સૌથી સ્પેશ્યલ ગણાતા બોન્ડને પણ ડેડિકેટ કરું છું, જે ભાઇ બહેનનો સંબંધ છે. થેંક્યુ @aanandlrai, આ મારે માટે બહુ જ સ્પેશ્યલ છે.

જુઓ આ છે ફિલ્મનું પોસ્ટર

A story that touches your heart so deeply & so instantly,it’s the quickest I’ve signed a film in my career.Dedicating this film,#RakshaBandhan to my sister,Alka & to the most special bond in the world...that of a brother and sister.Thank you @aanandlrai,this one is very special pic.twitter.com/3h4wxPltC1