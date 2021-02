જ્યારે કંગનાને પિતાએ થપ્પડ મારવાની કોશિશ કરી હતી, એક્ટ્રેસે કહ્યું....

બૉલીવુડ અભિનેત્રી કંગના રાનોટ સોશિયલ મીડિયા પર સામાજિક-રાજનૈતિક મુદ્દાઓ વિશે વાત કરવા અને પોતાના અંગત જીવન વિશેમાં પણ ખુલાસો કરવા માટે ચર્ચામાં રહે છે. તે હંમેશા તેના અંગત જીવનની ઘણી વાતો સોશિયલ મીડિયા પર શૅર કરે છે. હવે એકવાર ફરીથી કંગના રાનોટે પોતાના જીવનનો એક ખાસ કિસ્સો શૅર કર્યો છે.

This chillar industry thinks success got to my head and they can fix me, I was always Baaghi its only after success my voice got stronger and today I am one of the most prominent voices in the nation. History is a witness whoever tired to fix me I fixed them instead.

કંગના રાનોટ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય અભિનેત્રીઓમાંથી એક છે. તેમણે જણાવ્યું કે તે શરૂઆતથી જ બેબાક અને બાગી રહી છે. એકવાર કંગનાના પિતાએ તેના પર હાથ ઉચકવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, જેના પર તેણે પોતાના પિતાનો હાથ પકડી લીધો હતો. આ વાતનો ખુલાસો અભિનેત્રીએ ટ્વિટર પર કર્યો છે. કંગના રાનોટે પોતાના ઑફિશિયલ ટ્વિટર અકાઉન્ટ પર લખ્યું, 'મને મારા પિતા વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટર બનાવવા માંગતા હતા, તેમને લાગ્યું કે તેઓ મને શ્રેષ્ઠ સંસ્થામાં ભણાવીને ક્રાંતિકારી પિતા બની ગયા છે, જ્યારે મેં સ્કૂલ જવાની ના પાડી ત્યારે તેમણે મને થપ્પડ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મેં તેમનો હાથ પકડી લીધો અને તેમને કહ્યું,'જો તમે મને થપ્પડ મારશો તો હું પણ તમને થપ્પડ મારીશ'.

My papa he wanted to make me the best doctor in the world, he thought he was being a revolutionary papa by giving me education in best institutions, when I refused to go to school he tried to slap me I held his hand and famously told him “ if you slap me I will slap you back” pic.twitter.com/5nU6x6iQtL