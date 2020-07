અંધાધુન ઍક્શન ડિરેક્ટર પરવેઝ ખાનનું હાર્ટ અટેકને કારણે નિધન

ઍક્શન ડિરેક્ટર(Action Director) પરવેઝ ખાન(Parvez Khan)નું હાર્ટ અટેક(Heart Attack)ને કારણે 55ની વયે નિધન થઈ ગયું છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી બોલીવુડ(Bollywood)માં સક્રીય હતા અને આ દરમિયાન તેમણે અક્ષય કુમાર(Akshay Kumar), શાહરુખ ખાન(Shah Rukh Khan) જેવા સિતારાઓથી લઈને વરુણ ધવન(Varun Dhawan) અને આયુષ્માન ખુરાના(Ayushmann Khurrana) જેવા યંગ સિતારાઓ સાથે પણ કામ કર્યું.

ઍક્શન ડિરેક્ટર પરવેઝ ખાનનું હાર્ટ અટેકને કારણે 55ની વયે નિધન થયું છે. તેમણે શ્રીરામ રાઘવન સાથેની સુપરહિટ ફિલ્મ અંધાધુન અને બદલાપુરમાં પણ કામ કર્યું. પરવેઝ સાથે ઘણાં સમયથી કામ કરતાં નિશાંત ખાને પીટીઆઇને જણાવ્યું કે પરવેઝના હ્રદયમાં દુઃખાવો વધ્યા પછી તેમને મુંબઇની રૂબી હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

નિશાંતે જણાવ્યું કે 'તેમને સોમવારે સવારે હાર્ટ અટેક આવ્યું હતું અને હૉસ્પિટલ પહોંચતાં તેમને મૃત જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા. તેમને કોઇપણ હેલ્થ ઇશ્યૂઝ નહોતાં પણ રવિવાર રાતથી તેમને છાતીમાં દુઃખાવો થઈ રહ્યો હતો.' ફિલ્મમેકર હંસલ મેહતા, પરવેઝ ખાન સાથે ફિલ્મ શાહિદમાં કામ કરી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2013માં આવેલી આ ફિલ્મમાં રાજકુમાર રાવે મુખ્ય પાત્ર ભજવ્યું હતું અને આ ફિલ્મ નેશનલ અવૉર્ડ વિજેતા પણ રહી.

Just heard that action director Parvez Khan is no more. We had worked together in Shahid where he executed the riots sequence in a single take. Very skilful, energetic and a good man. RIP Parvez. Your voice still rings in my ears!