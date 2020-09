BMCએ કંગનાને મોકલી સ્ટૉપ વર્ક નોટિસ, અભિનેત્રીએ કહ્યું આ...

BMCએ કંગના (Kangana Ranaut Office) રણોતની ઑફિસ પર રેઇડના એક દિવસ પછી સ્ટૉપ (Stop Work Notice) વર્ક નોટિસ જાહેર કરી દીધી છે. આ નોટિસ મ્યૂનિસિપલ એક્ટની કલમ 354/A અંતર્ગત જાહેર કરવામાં આવી છે. નોટિસ કંગનાની પાલી હિલ સ્થિત ઑફિસના ગેટ પર મંગળવારે (Tuesday Morning) સવારે ચોંટાડી દેવામાં આવી છે.

કંગનાએ નોટિસની તસવીર ટ્વિટર અકાઉન્ટ પરથી શૅર કરી છે અને આની સાથે જ તેણે લખ્યું છે કે સોશિયલ મીડિયામાં મારા મિત્રો પાસેથી મળી. ટીકાને કારણે બીએમસીના લોકો પોતાની સાથે બુલડોઝર લઈને નથી આવ્યા. તેને બદલે તેમણે ઑફિસમાં ચાલતાં લીકેચ વર્કને અટકાવવા માટે નોટિસ ચોંટાડી દીધી. કંગનાએ આગળ કહ્યું કે મિત્રો મેં ઘણું બધું જોખમમાં મૂક્યું છે, પણ તમારા બધાં તરફથી મને ખૂબ જ પ્રેમ અને મદદ મળે છે.

Because of the criticism that @mybmc received from my friends on social media, they didn’t come with a bulldozer today instead stuck a notice to stop leakage work that is going on in the office, friends I may have risked a lot but I find immense love and support from you all 🙏 pic.twitter.com/2yr7OkWDAb