Bigg Boss 14ના વિકાસ ગુપ્તાને ટ્વીટરે આપી ચેતવણી, જાણો કેમ?

બિગ બોસ 14માંથી બહાર થયેલા વિકાસ ગુપ્તાને ટ્વિટરે અકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવાની ચેતવણી આપી છે. વિકાસની વધુ એક ફરિયાદ આવશે તો તેનું અકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. વિકાસે દાવો કર્યો છે કે, મારા ટ્વિટર અકાઉન્ટ પર અટેક કરવામાં આવ્યો છે. ટ્વિટર તરફથી મળેલા ઈ-મેલ અને તેના રિપોર્ટના સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યા છે.

After Instagram account being attacked for more than a year now This Twitter account is attacked. Got a notice from @Twitter if there is 1 more complaint @lostboy54 will be suspended. The strange part is that the tweet reported was tweeted in 2019. I don’t even understand why ? pic.twitter.com/FcNroUXzl4

વિકાસે કહ્યું કે, એક વર્ષ પહેલાં મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પછી હવે ટ્વિટર પર અટેક કરવામાં આવ્યો છે. મને ટ્વિટર તરફથી નોટિસ મળી છે. તેમાં લખ્યું છે કે જો મારા અકાઉન્ટ વિરુદ્ધ વધુ એક ફરિયાદ મળશે તો મારું અકાઉન્ટ @lostboy54 સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. નવાઈની વાત તો એ છે કે જે ટ્વીટને રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે તે 2019માં કર્યું હતું. મને ખબર નથી પડતી કે આવું કેમ?

Dear @Twitter My followers have been told that my account is temporarily restricted - to login I had to prove that my account is not Fake . It has 359 k and more followers. Would you help in understanding why? Does Asking for truth for #SushantSingRajput makes me a BoT? #VG pic.twitter.com/BVmDfwMYo1