અર્શદ વારસીએ વાવણી કરતા ખેડૂતોનો વીડિયો શૅર કર્યો, મિકા સિંહે કહ્યું આ...

સોશ્યલ મીડિયા પર અત્યારે રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty) અને કંગના રનોટ (Kangana Ranut)ની બહુ ચર્ચા થઈ રહી છે. તેને લીધે બીજા બધા મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પડતો નથી. આ વાતની સાબિતિ આપી છે અભિનેતા અર્શદ વારસી (Arshad Warsi) અને ગાયક મિકા સિંહ (Mika Singh)ના પોસ્ટે. અર્શદ વારસીએ વાવણી કરતા ખેડૂતનો વાવણી કરતો વીડિયો શૅર કર્યો છે. જે જોઈને મિકા સિંહે કહ્યું છે કે, 'ભાઈ મીડિયાને આ બધુ દેખાડવાનું પસંદ નથી, તેમને રિયા અને કંગના દેખાડવી છે.'

અર્શદ વારસીએ શુક્રવારે સોશ્યલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. અર્શદ વારસીએ જે વીડિયો શેર કર્યો છે તેમાં બે ખેડૂત ઊંધા સૂતેલા એક ખેડૂતના પગ પકડીને તેને પાછળ ખેંચી રહ્યા છે અને તે દરમ્યાન તે વ્યક્તિ તેના હાથે જમીનમાં વાવણી કરી રહ્યો છે. વીડિયો શેર કરી એક્ટરે લખ્યું કે, 'જરૂરિયાત જ બધા નવસર્જનની જનેતા છે.'

Necessity is the mother of all inventions... pic.twitter.com/LpyGRXAL81 — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) September 18, 2020

અભિનેતાના આ વીડિયોને શૅર કરીને ગાયકે લખ્યું છે કે, 'ભાઈ મીડિયા અને લોકોને આવા બોરિંગ સમાચારમાં કોઈ રસ નથી. તે રિયા અને કંગના જેવા મનોરંજક સમાચાર પસંદ કરે છે. અર્નબ ગોસ્વામી તો સલમાન ખાનને જોવા માટે ઉત્સુક છે પણ આપણા ખેડૂતની કોઈ ચિંતા નથી.'

Brother the media and people are not interesting in this boring news..They prefer entertaining news like @Tweet2Rhea and @KanganaTeam. #ArnabGoswami is more keen to look for @BeingSalmanKhan but doesn’t care about our #kisaan.. https://t.co/k3Kg9Jp7Ge — King Mika Singh (@MikaSingh) September 18, 2020

આ પહેલાં 15 સપ્ટેમ્બરે પણ મિકા સિંહે વરસાદ વચ્ચે ઝૂંપડામાં ભીંજાવાથી બચવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા અમુક બાળકોનો વીડિયો શૅર કરી લખ્યું હતું, 'તો કોણ આ બાળકોની મદદ કરવા માટે આગળ આવી રહ્યું છે? હું આજતક, રિપબ્લિક, ઝી ન્યૂઝ, ઇન્ડિયા ટીવી, એબીપી ન્યૂઝને નિવેદન કરું છું કે તેમને શોધે અને ચાલો સાથે મળીને તેમની મદદ કરીએ, રિયા અને કંગના પર થોડું ઓછું ધ્યાન આપીએ, દેશમાં અન્ય ઘણા મુદ્દા છે, ઠીક કરવા માટે.'

Now who is coming to help these kids ? I request @aajtak @republic @ZeeNews @indiatvnews @IndiaToday @ABPNews to find them and let’s help together.. @Tweet2Rhea and @KanganaTeam pe thora kamm dhyan dijiye desh mei aur bhi mudde hai theek karne ke liye. https://t.co/xFNHLLytry — King Mika Singh (@MikaSingh) September 15, 2020

ઉલ્લેખનીય છે કે, અર્શદ વારસીના ખેડૂતના પોસ્ટને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.