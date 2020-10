‘તમે હજી કામ વગરના જ રહેશો ને?’ આ સામે અભિષેક બચ્ચને કહ્યું આ...

અનલોક 5.0ની ગાઈડલાઈન ગઈ કાલે જાહેર થઈ હતી. આ નવી ગાઈડલાઈન મુજબ સિનેમા હોલ્સ 50 ટકા ક્ષમતાએ શરૂ કરી શકાશે. આ સમાચારમાં અભિષેક બચ્ચને રિએક્શન આપતા ટ્વીટ કર્યું કે, આ અઠવાડિયાના આ સૌથી સારા સમાચાર છે.

અભિષેકની આ ટ્વીટ બાદ ઘણા લોકોએ તેને ટ્રોલ કર્યો હતો. એક યુઝરે તો કહ્યું કે, અનલોક 5 અંતર્ગત ભલે સિનેમા હોલ શરૂ કરવાની પરવાનગી મળી છે પરંતુ તમે હજી કામ વગરના જ રહેશો ને?.

અભિષેક બચ્ચને સા સામે ટ્વીટ કર્યું કે, આ તમારા (ઓડિયન્સ)ના હાથમાં છે. જો તમને અમારુ કામ ન ગમે તો અમને કામ નહીં મળે. આથી અમે અમારૂ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કામ કરીએ છીએ અને આગળ સારુ થાય એવી આશા અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

That, alas, is in your (the audiences) hand. If you don’t like our work, we won’t get our next job. So we work to the best of our abilities and hope and pray for the best. 🙏🏽