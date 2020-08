સુશાંતનો જુનો વીડિયો શૅર કરી અંકિતા લોખંડેએ કહ્યું, 'આ ક્લોસ્ટ્રોફોબિયાયા છે?'

સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના કેસમાં દરરોજ એક નવી બાબત સામે આવી રહી છે. હવે રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty)એ એક ચેનલને આપેલા ઈન્ટવ્યૂમાં નવી બાબતો ઉપર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું હતું કે, સુશાંતને વિમાનમાં બેસવાનો ડર લાગતો હોવાથી તે કોઈ દવા લેતો હતો. ત્યારે આ બાબતનો વળતો જવાબ અભિનેતાની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ અંકિતા લોખંડે (Ankita Lokhande)એ વળતો જવાબ આપ્યો છે. તેણે સોશ્યલ મીડિયા પર પ્લેનમાં બેઠેલા સુશાંતનો વીડિયો શૅર કર્યો છે અને પ્રશ્ન કર્યો છે કે, આ ક્લોસ્ટ્રોફોબિયા છે?

તાજેતરમાં એક ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યૂમાં રિયા ચક્રવર્તીએ કહ્યું હતું કે, 2013માં સુશાંત ડિપ્રેશનમાંથી પસાર થયો હતો. જે બાદ તે 'મોડાફિનિલ' નામની એક દવા પોતાની પાસે રાખતો હતો. જ્યારેપણ તે ફ્લાઇટમાં બેસતો તે દવા ખાઇ લેતો હતો. યૂરોપ ટ્રિપ માટે જ્યારે અમે જઇ રહ્યાં હતાં ત્યારે તેણે દવા ખાધી હતી. વર્ષ 2013માં જ્યારે તે ડિપ્રેશનમાં હતો ત્યારે હરીશ શેટ્ટી નામનાં સાઇક્રાટિસ્ટે તેનો ઇલાજ કર્યો હતો. આ વાતનો વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર પણ ફરી રહ્યો છે.

ANOTHER CONTRADICTION



First she said he didn't need a prescription for the "MODAFINIL",he used to carry with him most of the time,

In second half she is saying in 2013 Dr.Haresh Shetty (who is running clinic) had prescribed him.



IDIOT SCRIPT TO YAD KARLI HOTI#ShameOnAajTak pic.twitter.com/CMz48eNXvD