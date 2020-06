સુશાંત સિંહ રાજપુતને અમૂલે અનોખા અંદાજમાં શ્રદ્ધાંજલી આપી

34 વર્ષીય બૉલીવુડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતનું વ્યક્તિત્વ વાઇબ્રન્ટ અને કરીઅર સફળ હોવા છતાં અભિનેતાના મનમાં શું ચાલી રહી હતું તેની કોઈને જ ખબર ન પડી. કોઈને કશું કહ્યાં વગર, બોલ્યા વગર એક દિવસ દુનિયામાંથી વિદાય લઈ લીધી. સુશાંત સિંહ રાજપુતની આત્મહત્યાએ અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. પરિવાજનો, ફૅન્સ, બૉલીવુડ અને ટેલિવિઝન ઈન્ડસ્ટ્રી, નેતાઓ સહિત સહુ કોઈ અભિનેતાને શ્રદ્ધાંજલી આપી રહ્યાં છે. ત્યારે જ 'અમૂલે' અનોખા અંદાજમાં સુશાંતને શ્રદ્ધાંજલી આપી છે.

અમૂલે પોતાના ઓફિશ્યલ ટ્વીટર હેન્ડલ પર સુશાંત સિંહ રાજપુતનું એક ઈલસ્ટ્રેશન પોસ્ટ કર્યું છે. અમૂલે અભિનેતાના નોંધપાત્ર અભિનયની પ્રશંસા કરતું ઈલસ્ટ્રેશન બનાવ્યું છે. જેમાં અભિનેતા અલગ અલગ લુકમાં દેખાય છે. ઈલસ્ટ્રેશનમાં સુશાંતની ફિલ્મ 'કાઈ પો છે', 'સોનચિરૈયા' અને 'એમ.એસ.ધોની: અનટોલ્ડ સ્ટોરી'ના પાત્રમાં દેખાય છે. આ સાથે જ લખ્યું છે કે, એક ઉત્તમ યુવા અભિનેતાને શ્રદ્ધાંજલી. એટલું જ નહીં ચિત્ર પર અભિનેતાની ફિલ્મ 'રાબતા'ના ગીતની લાઈન 'ઈક વારી ફીર સે આ ભી જા યારા' લખી છે. 2017માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મમાં સુશાંતની સાથે ક્રિતી સેનોન હતી. જ્યારે આ ગીત અરિજીત સિંહે ગાયુ છે.

ટ્વીટર પર પોસ્ટ કરેલું અમૂલનું આ ટ્રીબ્યુટ સુશાંત સિંહ રાજપુતના ફૅન્સને બહુ પસંદ આવ્યું છે. આ ટ્વીટને 18.3k લાઈક્સ મળી છે અને ફૅન્સતેના પર સતત કમેન્ટ કરી રહ્યાં છે. એક યુઝરે લખ્યું હતું કે, આ ફોટો જોઈને એક જ સમયે મને ખુશી પણ થાય છે અને દુ;ખ પણ.

This makes me happy and Sad at the same time :(

તો અન્ય યુઝર્સે લખ્યું હતું કે, આ બહુ મોટું લોસ છે. તમે બહુ સરસ શ્રદ્ધાંજલી આપી છે.

Dear Amul, this is so touching that you care to touch so many variety of topics and themes. Kept up 🙏🏻

Sushant will always live in our good memories!!

ॐ सद्गति 🙏🏻