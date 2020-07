અમિતાભ બચ્ચનના એક ટ્વીટ થકી સ્ટાર બની ગઈ આ છોકરી, જાણો કોણ છે...

તાજેતરમાં અમિતાભ બચ્ચને એક છોકરીનો ખૂબ જ સુંદર સિંગિંગ વીડિયો શૅર કર્યો હતો. તેમણે ટ્વીટ કરીને ગીત ગાતી છોકરીના વખાણ કરતાં લખ્યું હતું કે તે ખૂબ જ ખાસ પ્રતિભા છે. અભિનેતા દ્વારા મળેલી આટલી મોટી કૉમ્પ્લીમેન્ટ બાદ છોકરીએ પણ તેમનો આભાર માન્યો છે. અને અભિનેતા પ્રત્યે એક ટૉકન ઑફ લવ શૅર કર્યું છે.

અમિતાભના આ ટ્વીટે આર્યાને રાતોરાત પૉપ્યુલર કરી દીધી હતી. હવે આર્યાએ અભિનેતા પ્રત્યે પોતાનો આભાર વ્યક્ત કરતાં એક પોસ્ટ શૅર કરી છે. આ પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું છે કે, "તમારી માટે મારા તરફથી આ ટૉકન ઑફ લવ છે... અમિતાભ બચ્ચન સર એ મારું ગીત શૅર કર્યું. ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે. ક્યારેય સપનાંમાં પણ નહોતું વિચાર્યું કે તેઓ મારું ગીત સાંભળશે. તે લોકોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર જેમમે આવું કરવામાં કોઇકને કોઇક રીતે મારી મદદ કરી."

કોણ છે આ છોકરી જેણે બિગ બીને કર્યા ઇમ્પ્રેસ?

જણાવવાનું કે આ છોકરીનું નામ આર્યા ધયાલ છે. આર્યા પોતાની સિંગિંગને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ પૉપ્યુલર છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના હજારો ફૉલોવર્સ છે. તેમના વીડિયોઝમાં સાઉથ ઇન્ડિયન ભાષા અને વેસ્ટર્ન મ્યૂઝિકનું જબરજસ્ત કૉમ્બીનેશન જોવા મળે છે. આર્યાના આવા જ એક વીડિયોએ અમિતાભ બચ્ચનનું પણ ધ્યાનાકર્ષિત કર્યું.

T 3605 - My music partner and dear friend sent me this .. I do not know who this is but I can just say “You are a very special talent, God bless you .. keep up the good work .. you have brightened my day in the Hospital like never before. Mixing Karnatak & Western pop.. amazing!" pic.twitter.com/9YfkXDopnP