દીપિકા પાદુકોણ બાદ હવે પ્રભાસની ફિલ્મમાં અમિતાભ બચ્ચન પણ દેખાશે

સાયન્સ ફિક્શન પર આધારિત નાગ અશ્વિન દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મથી તેલુગુ ફિલ્મમાં પ્રભાસ (Prabhas)ની સાથે બૉલીવુડ અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ (Deepika Padukone) ડેબ્યૂ કરવાની છે. હવે આ ફિલ્મમાં પ્રભાસ અને દીપિકા પાદુકોણની સાથે બૉલીવુડના વધુ એક કલાકાર જોડાય ગયા છે. આ ફિલ્મમાં બૉલીવુડના મહાનાયક (Amitabh Bachchan) પણ દેખાશે. હાલમાં જ ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે આ અંગેની માહિતી આપી હતી. ત્યારબાદ અમિતાભ બચ્ચન અને પ્રભાસે પણ તેમના સોશ્યલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરીને આ વિશેની માહિતી આપી છે.

ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે ટ્વીટ કર્યું છે કે, 'અમિતાભ-પ્રભાસ-દીપિકા...#પ્રભાસ21 (હજી સુધી ફિલ્મનું ટાઈટલ નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી) અમિતાભ બચ્ચન પણ હશે. નાગ અશ્વિન ફિલ્મને ડિરેક્ટ કરે છે અને વૈજયંતી મુવી પ્રોડ્યૂસ કરે છે. આ ફિલ્મ 2022માં રિલીઝ થશે.'

AMITABH - PRABHAS - DEEPIKA... #AmitabhBachchan to star in #Prabhas21 [not titled yet]... Stars #Prabhas and #DeepikaPadukone ... Directed by Nag Ashwin... Produced by Vyjayanthi Movies... Will release in multiple languages in 2022. pic.twitter.com/Zz10VCNGbT

પ્રભાસે વીડિયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું હતું, 'ફાઈનલી સપનું સાચું થવા જઈ રહ્યું છે. લિજેન્ડરી અમિતાભ બચ્ચન સાથે સ્ક્રીન સ્પેસ શૅર કરીશ. #NamaskaramBigB'.

અમિતાભ બચ્ચને પણ ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું, 'આ મહત્ત્વપૂર્ણ તથા મહત્ત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનો ભાગ બનાવવાનું સન્માન મળ્યું. વૈજયંતી ફિલ્મને 50 વર્ષ પૂરા થવા બદલ મારી શુભેચ્છા. તમે બીજા 50 પણ વર્ષ અને તેનાથી પણ આગળ પૂરા કરો...'

T 3685 - An honour and a privilege to be a part of this momentous & most ambitious venture .. and my greetings for the completion of 50 years for @VyjayanthiFilms .. may you celebrate another 50 .. and on !!🙏#Prabhas @deepikapadukone @nagashwin7 @AshwiniDuttCh @SwapnaDuttCh pic.twitter.com/3G09uQfOAe