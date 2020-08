અમિતાભ બચ્ચનનો કોરોના ટેસ્ટ નેગેટિવ, હોસ્પિટલથી થયા ડિસ્ચાર્જ

અમિતાભ બચ્ચનના ફેન્સ માટે ગુડ ન્યૂઝ છે, 11 જુલાઈથી મુંબઈની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ બૉલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનનો કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. આ જાણકારી એમના દીકરા અભિષેક બચ્ચન અને પોતે અમિતાભ બચ્ચને આપી છે.

T 3613 - I have tested CoVid- have been discharged. I am back home in solitary quarantine.

Grace of the Almighty, blessings of Ma Babuji, prayers & duas of near & dear & friends fans EF .. and the excellent care and nursing at Nanavati made it possible for me to see this day . pic.twitter.com/76jWbN5hvM — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 2, 2020

આ સિવાય અમિતાભ બચ્ચને પોતાના ટ્વિટમાં કહ્યું હતું કે મેં કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યો છે, હું ડિસ્ચાર્જ થયા પછી ઘરે પહોંચ્યો છું અને ક્વૉરેન્ટાઇનમાં છું. મેં આ દિવસ ભગવાનના આશીર્વાદ, મારા માતાપિતા અને મારા કેરટેકર્સના આશીર્વાદ અને ભવ્ય નાણાવટી હોસ્પિટલમાં ઉત્તમ સંભાળને કારણે જોયો છે. સારી સંભાળના કારણે મેં આવું શક્ય થયું.

🙏🏽 my father, thankfully, has tested negative on his latest Covid-19 test and has been discharged from the hospital. He will now be at home and rest. Thank you all for all your prayers and wishes for him. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 2, 2020

અભિષેક બચ્ચને ટ્વિટ કર્યું, હાલમાં જ મારા પિતાનો કોરોના ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. ત્યારબાદ તેમને હોસ્પિટલથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ હવે ઘરે જ આરામ કરશે. આપ સૌનો આભાર.

I, Unfortunately due to some comorbidities remain Covid-19 positive and remain in hospital. Again, thank you all for your continued wishes and prayers for my family. Very humbled and indebted. 🙏🏽

I’ll beat this and come back healthier! Promise. 💪🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 2, 2020

બીજા એક ટ્વિટમાં અભિષેક બચ્ચને લખ્યું કે, કોમોર્બિડિટીને કારણે મારો કોવિડ-19 રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને હું હજી પણ હોસ્પિટલમાં જ સારવાર લઈ રહ્યો છું. ફરી વખત તમારી શુભેચ્છા તથા પ્રાર્થના માટે આભાર. તમારો હંમેશાં ઋણી રહીશ. હું કોરોનાને હરાવીને સારો થઈને ઘરે પાછો ફરીશ, એવું વચન આપ્યું.