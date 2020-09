બૉલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને અંગદાનનો સંકલ્પ કર્યો

બૉલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન (Amitabh Bachchan)ને આદર્શ માનવામાં આવે છે. અમિતાભ બચ્ચને 77 વર્ષની ઉંમરે એક ઉમદા પહેલ કરીને અંગદાન કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે. આ વાતની જાણ તેમણે મંગળવારે મોડી રાત્રે ટ્વીટ કરીને આપી છે. સાથે જ તેમણે લીલા રંગની રિબન લગાવેલી તસવીર શૅર કરી છે, જે અંગદાનના સંકલ્પનું પ્રતીક છે.

અમિતાભ બચ્ચને કોટ પર લીલા રંગની રિબન લગાડેલી તસવીર શૅર કરતા લખ્યું છે કે, 'હું અંગદાન કરવાનો સંકલ્પ લઇ ચૂક્યો છું... આની પવિત્રતા દેખાડવા માટે લીલા રંગની રિબન લગાવી છે'.

T 3675 - I am a pledged ORGAN DONOR .. I wear the green ribbon of its sanctity !!🙏 pic.twitter.com/EIxUJzkGU6 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

T 3674/5 - ... in fulfilment of ancestors .. in the remembrance of them that lived in time , to give us this today .. honour for them done .. may their blessings be with us ever ..

NO .. the deed be not ever disclosed .. they that know , shall ever know .. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/J9QjRikGnK — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

બીગ બીના અંગદાનના નિર્ણયથી સોશ્યલ મીડિયા યુઝર્સ તેમના ઘણા વખાણ કરી રહ્યાં છે. ઘણા લોકોએ તેમના સર્ટિફિકેટ શેર કરીને જણાવ્યું કે, તેઓ પણ અંગદાનનો સંકલ્પ લઈ ચૂક્યા છે.

Gurudev @SrBachchan Sir

I am a pledged ORGAN DONOR

3 years back donated all organs of my bodypic.twitter.com/FjjIOXNKNy — THUGS OF Amitabh Bachchan 🇮🇳 (@prashantkawadia) September 30, 2020

I am a proud organ and tissue doner inspired by you sir. #ABEFTeam pic.twitter.com/wRBSrnwzwf — Prakash Tailor #ABEFTeam🇨🇦 (@twittdaddy25) September 29, 2020

An example must follow. Gid prolong your life. stay blessed .🌹❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 admiration , respect lots of love pic.twitter.com/AlRHLu8h2d — Rasha fouad 🌹 (@Ashabachchan) September 29, 2020

You are really an inspiration on how to remain calm and do your job while everyone around you is engaged in unproductive hate posts and abuse.🙏🏼👍👌 pic.twitter.com/pnYbbw94iE — 💖👑*शहज़ादी*👑💖 (@icute__princess) September 30, 2020

તમને જણાવી દઈએ કે, અમિતાભ બચ્ચન તાજેતરમાં જ નાના પડદે પાછા ફર્યા છે. તેઓ અત્યારે 'કૌન બનેગા કરોડપતિ'ની સિઝન 12 હૉસ્ટ કરી રહ્યાં છે.