અજય દેવગનના ભાઈ ડિરેક્ટર અનિલ દેવગનના અકાળે અવસાનથી પરિવાર આઘાતમાં

બૉલીવુડ અભિનેતા અજય દેવગન (Ajay Devgn)ના ભાઈ અનિલ દેવગન (Anil Devgn)નું સોમવારે રાત્રે નિધન થતા અભિનેતાનો પરિવાર ખુબ દુ:ખી છે. ભાઈના મૃત્યુના સમાચાર અજય દેવગને ટ્વીટ કરીને આપ્યા છે. અભિનેતાએ મંગળવારે બપોરે ટ્વીટ કર્યું હતું. મીડિયા અહેવાલો પ્રમાણે, અનિલ દેવગન 51 વર્ષના હતા.

ભાઈના નિધનના સમાચાર આપતા અજય દેવગને ટ્વીટ કર્યું હતું કે, 'ગત રાત્રે મેં મારા ભાઈ અનિલ દેવગણને ખોઈ દીધો. તેના અકાળે થયેલા નિધનથી અમારા પરિવારને ઘણો આઘાત લાગ્યો છે. અજય દેવગણ ફિલ્મ્સ અને મને તેની ઘણી યાદ આવશે. તેની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરો. મહામારીને કારણે અમે પર્સનલ પ્રેયર મીટનું આયોજન નહીં કરીએ.'

I lost my brother Anil Devgan last night. His untimely demise has left our family heartbroken. ADFF & I will miss his presence dearly. Pray for his soul. Due to the pandemic, we will not have a personal prayer meet🙏 pic.twitter.com/9tti0GX25S