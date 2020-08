સારા-સુશાંતની લવ સ્ટોરી સાંભળીને કંગના રનોટને આવી હૃતિક રોશનની યાદ

2018માં આવેલી સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput) સારા અલી ખાન (Sara Ali Khan)ની ફિલ્મ 'કેદારનાથ' રિલીઝ થઈ ત્યારે બન્ને જણ રિલેશનશિપમાં હોવાની અને તેમનું અફેર ચાલતું હોવાની ચર્ચાઓએ જોર પકડયું હતું. પરંતુ બન્નેએ ક્યારેય આ અંગે ખુલસો નહોતો કર્યો. જોકે, હવે સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મિત્ર સેમ્યુઅલ હોકીપે દાવો કર્યો છે કે, 'કેદારનાથ'ના પ્રમોશન વખતે સુશાંત અને સારા એકબીજાના પ્રેમમાં ડૂબેલા હતા. આ જ વાત પર અભિનેત્રી કંગના રનોટે તેની પ્રતિક્રિયા આપી છે અને સાથે જ તેના હૃતિક રોશન (Hrithik Roshan) સાથેના પ્રેમને યાદ કર્યો છે.

સુશાંતના મિત્રના ખુલાસા પર પ્રતિક્રિયા આપતા કંગના રનોટે કહ્યું છે કે, સુશાંત સિંહ રાજપૂત તથા સારાના અફેરની ચર્ચા મીડિયામાં પણ હતી. ત્યાં સુધી કે આઉટડોર દરમિયાન તેઓ રૂમ પણ શૅર કરતા હતા. આ બનાવટી નેપોટિઝ્મ કિડ્સ બહારના નબળા લોકોને કેમ સપનાઓ બતાવે છે અને પછી જાહેરમાં તેમને ડમ્પ કરી દે છે? પછી તે કોઈ લાલચી મહિલાને પ્રેમ કરવા લાગ્યો હશે, તેમાં કોઈ જ નવાઈ નથી.

News of SSR and Sara affair was all over the media, apparently they were even sharing a room during their outdoor, why these fancy Nepotism kids show dreams to vulnerable outsiders and then publicly dump them?No wonder he fell for a vulture post that. https://t.co/A4er01wZ6p

કંગનાની ટ્વીટ પર કમેન્ટ કરતા એક યુઝરે કહ્યું હતું, કોઈએ મારી વાતનો વિશ્વાસ કર્યો નહીં. હું ‘કેદારનાથ’ના પ્રમોશન સમયથી બૂમો પાડીને કહેતો હતો કે બંને કેવા એકબીજાના પ્રેમમાં પાગલ છે પરંતુ જ્યારે સારાએ સુશાંતને ડમ્પ કરી દીધો તો સુશાંતે તેને અનફોલો કરી અને ઈન્સ્ટાગ્રામમાંથી તેની તમામ તસવીરો ડિલીટ કરી દીધી. આ બાબતની સુશાંત પર ઊંડી અસર થઈ હતી.

I believe Sara must’ve loved him he wasn’t a fool to fall for a girl whose affection isn’t genuine but she must have been under pressure,what I shared with Hrithik was genuine at that point I still have no doubts about it why suddenly he became so hostile is still a mystery to me