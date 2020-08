અનુષ્કા શર્માની પ્રેગનેન્સીના સમાચારથી તૈમૂર અલી ખાન થઈ ગયો ટ્રોલ, જુઓ પોસ્ટ

બૉલીવુડ અભીનેત્રી અનુષ્કા શર્મા (Anushka Sharma)એ આજે પ્રેગનેન્સીની જાહેરાત કરી છે. પતિ વિરાટ કોહલી (Virat Kohli) સાથેની તસવીર શૅર કરીને ફૅન્સને તેમના જીવનમાં આગમન થનારા નવા મહેમાનની ખુશખબરી આપી છે. પ્રેગનેન્સીના સમાચાર પછી એક બાજુ સોશ્યલ મીડિયા પર શુભેચ્છાઓનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે તો બીજી બાજુ તૈમૂર અલી ખાન (Taimur Ali Khan) સોશ્યલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે. #Taimur હેઠળ લોકો જાતજાતના મિમ્સ બનાવી રહ્યાં છે.

અનુષ્કા શર્માની પ્રેગનેન્સીના સમાચાર બાદથી જ સોશ્યલ મીડિયા પર #Taimur સાથે લોકો ફની મિમ્સ પોસ્ટ કરી રહ્યાં છે. ટ્રોર્લસ કહી રહ્યાં છે કે, તૈમૂરની પોપ્યુલારિટી સંકટમાં છે.

આવો નજર કરીએ સોશ્યલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહેલા મિમ્સ ઉપર:

#virushka

Virat and anushka announced their baby birth in January



Meanwhile taimur:- pic.twitter.com/TvdDhS1UVk — its_gurujii (@triggered_jonty) August 27, 2020

#virushka

Virat and Anushka announced their baby birth in January.



Meanwhile taimur* pic.twitter.com/NY2uM29pS1 — Memer Singh☢️ (@Hrajput_17) August 27, 2020

#virushka is expecting baby



Meanwhile taimur who is loosing limelight daily :- pic.twitter.com/Y6hG7DRdj6 — स्वदेशी इंटरनेट एक्सप्लोरर 😎 (@explorerhoon) August 27, 2020

*When you see Taimur is also trending along with #virushka * pic.twitter.com/BkSPNx0PAV — Shivani (@meme_ki_diwani) August 27, 2020

#virushka

After Virat Kohli and Anushka Sharma announce their first child, Taimur Alikhan be like: pic.twitter.com/XNsAiJC1iP — Nikhil Raj 🇮🇳 (@humanoid_meme) August 27, 2020

After #Virushka announced that they expecting baby



Taimur to media and other twitterati: pic.twitter.com/SELwqCreV4 — Dilip Rangwani (@ItsRDil) August 27, 2020

Paparazzi to Taimur after virushkha announced pregnancy:#virushka pic.twitter.com/GgKnKVrBh2 — ASHISH JHA (@The_Ashish_Jha) August 27, 2020

Now all media give attention to #Virushka



Taimur rn: pic.twitter.com/vFhEjARAWb — SRAVAN SINGH (@Sravanrockss) August 27, 2020

અનુષ્કા શર્માની પ્રેગનેન્સીના સમાચાર બાદથી તૈમૂર અલી ખાનને ટ્રોલ કરવાનું મુખ્ય કારણ છે તેની પૉપ્યુલારિટી. કારણકે તૈમૂર શરૂઆરતથી જ મીડિયા ફ્રેન્ડલી બાળક રહ્યો છે. તેની કયૂટનેસ અને પોપ્યુલારિટી સાતમા આસમાને છે. મીડિયા તેને બહુ જ પ્રેમ કરે છે. એટલું જ નહીં, તૈમૂર પણ પાપારાઝી ન દેખાય તો સવાલો કરે છે. જોકે, તૈમૂરની વધતી પોપ્યુલારિટીથી સૈફ અલી ખાન અને કરીના કપૂર ખાન બહુ ચિંતિત છે. નાનકડી ઉંમરમાં તૈમૂર અલી ખાનને સુપરસ્ટાર જેવી ટ્રીટમેન્ટ મળતી હોવાતી તે અનેકવાર સોશ્યલ મીડિયા ટ્રોર્લસનો ભોગ બને છે.