અફતાબ શિવદાસાનીનો કોવિડ-19 ટેસ્ટ પૉઝિટીવ, આ લક્ષણો બાદ હોમ ક્વૉરંટાઇન

બચ્ચન પરિવાર પછી હવે બોલીવુડ (Bollywood Actor Aftab Shivdasani) અભિનેતા અફતાબ શિવદાસાની કોરોનાની (Corona Pozitive)ચપેટમાં આવી ગયા છે. કોવિડ-19 ટેસ્ટ પૉઝિટીવ આવ્યા પછી અફતાબ ડૉક્ટર્સની સલાહ પછી હોમ ક્વૉરંટાઇનમાં છે. અફતાબે પોતાના ચાહકો અને ફૉલોવર્સને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે.

અફતાબે ટ્વિટર પર નોટ લખીને કોવિડ-19 પૉઝિટીવ હોવાની માહિતી આપી છે. તેમણે લખ્યું કે, "આશા છે કે તમે બધાં સ્વસ્થ હશો અને પોતાનું ધ્યાન રાખતાં હશો મને તાજેતરમાં જ સામાન્ય શરદી અને તાવના લક્ષણ હતા એટલે મેં કોવિડ-19 ટેસ્ટ કરાવ્યો. જે પૉઝિટીવ આવ્યો છે. હું ડૉક્ટર્સ અને સંબંધિત અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ છું. મને ઘરે જ ક્વૉરંટીન થવાની સલાહ આપવામાં આવી છે."

હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે, જે તાજેતરમાં મારા સંપર્કમાં આવ્યા, મહેરબાની કરીને પોતાની તપાસ કરાવી લે જેથી સુરક્ષિત રહી શકે. તમારી બધાંની શુભેચ્છાઓ અને સપોર્ટથી હું ટૂંક સમયમાં જ સ્વસ્થ થઈને પાછો આવીશ. સામાજિક અંતર, માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનું વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરો, જેથી જીવ બચી શકે. આપણે બધાં મળીને આને હરાવીશું.

અફતાબ શિવદાસાની તે એક્ટર્સમાં સામેલ છે, જેમણે મહારાષ્ટ્ર સરકારની ગાઇડલાઇન્સ પછી શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું. અફતાબ, ઝી5ની વેબસિરીઝ પૉઇઝન 2નું શૂટિંગ કરતાં હતા, જેની રિલીઝ ડેટ તાજેતરમાં જ જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ સિરીઝ 16 ઑક્ટોબરના આવવાની છે.

જુલાઇમાં અફતાબે આનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું અને ઑગસ્ટમાં આનું ટીઝર આવ્યું હતું. અફતાબ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ફિલ્મોમાં વધારે સક્રિય નથી. પૉઇઝન 2 દ્વારા તે ઓટીટી વિશ્વમાં ડેબ્યૂ કરે છે.

The thrilling game of revenge begins with #Poison2OnZEE5 🐍 where #RevengeNeverEnds. Guess the month of release and we will share a surprise with you if you are right 😉@AftabShivdasani @IamAsmitaSood @iamlakshmirai @vinrana1986 @zainimam01 @ivishalpandya pic.twitter.com/XI3bmgC8jc