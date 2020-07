એવૉર્ડના બદલામાં ફ્રીમાં પર્ફોમન્સ આપવાની ના પાડી હતી અદનાન સામીએ

બૉલીવુડના પાર્શ્વગાયક અદનાન સામી (Adnan Sami)એ તાજેતરમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. દિગ્દર્શક શેખર કપૂર (Shekhar Kapur)એ એક ટ્વીટમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, બૉલીવુડમાં વાતચીતના બદલમાં એવૉર્ડ મળે છે. આ ટ્વીટના રિપ્લાયમાં અદનાન સામીએ કહ્યું હતું કે, એક વખત ફ્રી પર્ફોમન્સના બદલામાં તેને એવોર્ડ આપવાની વાત થઈ હતી. જોકે તેને તેના આત્મસન્માનને કારણે આવું કરવાની ના પાડી દીધી હતી.

શેખર કપૂરે ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે, 'બૉલીવુડમાં ફિલ્મસના એવૉર્ડ તમારી ક્રિએટિવિટીને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવતા પુરસ્કાર નથી પણ એક ભાવતાલ છે. જો હું તમને એવોર્ડ આપુ તો તમે મારા માટે સ્ટેજ પર્ફોમન્સ આપશો.' શેખર કપૂરે આ વાત સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમનાં ટ્વિટર પેજ પર એક આર્ટિકલ સાથે મુકી હતી.

Bollywood film awards are not an appreciation of creativity, but a negotiation. Will you dance for me on stage if I give you an award? Terrific fearless expose by a journalist once in charge. Must read. https://t.co/1CUhTy94v1

આ ટ્વીટનો રિપ્લાય કરતા અદનાન સામીએ કહ્યું હતું કે, 'સાચી વાત છે. મારે પણ આ પ્રકારના ભાવતાલનો સામનો કરવો જ પડ્યો હતો. જ્યાં તેઓ ઇચ્છતા હતાં કે હું મફતમાં પર્ફોમન્સ કરુ અને તેના બદલામાં એવૉર્ડ લઈ જાવ. જોકે, મે આમ કરવાની ના પાડી દીધી હતી. કારણ કે હું ક્યારેય એવૉર્ડ ખરીદીશ નહીં. મારી ગરીમા અને સ્વાભિમાન જ છે જે હું મારી સાથે કબરમાં લઈ જઈ શકુ છું. બાકી કંઈ જ નહીં.'

Absolutely correct! I have faced similar ‘negotiations’ where they have wanted me to perform free of charge and bag the award... I told them to F*** Off- I will never ‘buy’ an award!! My dignity & self respect is all that I will take into my grave- nothing else!! https://t.co/TDmt7Hx6m5