'મેહંદી' અને 'ફરેબ' જેવી ફિલ્મના અભિનેતા ફરાઝ ખાન ICUમાં

'મેહંદી' તથા 'ફરેબ' જેવી ફિલ્મના એક્ટર ફરાઝ ખાન બેંગલુરુની વિક્રમ હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં દાખલ છે. પરિવારે એક્ટરની સારવાર માટે આર્થિક મદદ માગી છે. એક્ટ્રેસ પૂજા ભટ્ટે ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું, પ્લીઝ શૅર કરો અને શક્ય હોય તો યોગદાન કરો.'

રાઝના ફેમિલી મેમ્બર્સ ફહાદ અબાઉશર તથા અહદમ શમૂને એક ફંડ રાઈઝર વેબસાઈટના માધ્યમથી આર્થિક મદદની અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું, 'મારો પ્રિય ભાઈ, મિત્ર તથા પ્રેમાળ કલાકાર આજે જીવન-મોતની વચ્ચે છે. તેણે અનેક વર્ષો કળા જગતને આપ્યા છે અને કેમેરાની સામે બેસ્ટ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જોકે, આજે તેને તમારી મદદની જરૂર છે. મહેરબાની કરીને ફરાઝની સારવાર માટે પૂરતા પૈસા ભેગા કરવામાં અમારી મદદ કરો.'

Please share and contribute if possible. I am. Would be grateful if any of you can as well. 🙏https://t.co/UZSbvA2sZb