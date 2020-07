અભિષેક બચ્ચનના સહકલાકાર અમિત સાધ કોરોના નેગેટિવ

અભિષેક બચ્ચન સાથે 'બ્રીધઃ ઇન ટુ ધ શૅડોઝ'માં જોવા મળનાર અમિત સાધે સાવચેતીના ભાગરૂપે કોરોના વાયરસ (COVID-19)નો ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો. કોરોનાનો ટેસ્ટ કરાવ્યો હોવાની માહિતી અભિનેતાએ જાતે જ ટ્વીટ કરીને આપી હતી. આજે બપોરે અમિત સાઘનો કોરોનાનો રિપોર્ટ આવી ગયો છે. જે નેગેટિવ આવતા અભિનેતાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. રિપોર્ટ નેગેટીવ આવ્યો હોવાની જાણકારી પણ અભિનેતાએ સોશ્યલ મીડિયા દ્વારા આપી હતી.

અભિષેક બચ્ચનની વૅબ સિરિઝ 'બ્રીધઃ ઇન ટુ ધ શૅડોઝ' 10 જૂલાઈએ એમેઝોન પ્રાઈમ પર રિલીઝ થઈ છે. આ સિરિઝમાં અભિષેકની સાથે અમિત સાધ પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. તે પણ અભિષેક બચ્ચન સાથે પ્રમોશન અને ડબિંગ કરી રહ્યો હોવાથી પોતાનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો. આજે કોરોના રિપોર્ટ નેગેટીવ આવતા અમિતે ફૅન્સને જણાવ્યું હતું. સોશ્યલ મીડિયા પર અમિતે લખ્યું હતું કે, તમારી ચિંતા અને પ્રાર્થના માટે આભાર. આ વખતે હું ખુશી સાથે કહી શકું છું કે હું નેગેટિવ છું. હા, હું કોરોના નેગેટિવ છું. જે કોઈ આ બીમારી સામે લડી રહ્યું છે તેની સાથે અમારી પ્રાર્થનાઓ હંમેશા રહેશે. લવ યુ. એકસાથે રહેવું એ જ આપણી તાકાત છે.

Thank you for your prayers and concerns. This is the only time I say happily I am negative. To all people battling this, my prayers and thoughts continue. Love you. Togetherness is the only strength ! 🙏🏻