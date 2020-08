Independence Day 2020: બૉલીવુડ સેલેબ્ઝના વતતને નામ સંદેશા

આજે સમગ્ર દેશ 74માં સ્વાતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. દેશવાસીઓ એકબીજાને આ દિવસની શુભેચ્છા આપી રહ્યા છે અને આઝાદી અપાવનારા દરેક સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને નમન કરી રહ્યા છે. બૉલીવુડ સેલેબ્ઝ પણ સોશ્યલ મીડિયા દ્વારા ફૅન્સને આઝાદીના પર્વની શુભેચ્છા આપી રહ્યાં છે. અમિતાભ બચ્ચન (Amitabh Bachchan), અક્ષય કુમાર (Akshay Kumar), અજય દેવગન (Ajay Devgn), અનુપમ ખેર (Anupam Kher), લતા મંગેશકર (Lata Mangeshkar), સ્વરા ભાસ્કર (Swara Bhaskar) સહિતના સેલેબ્ઝે સોશ્યલ મીડિયા પર સંદેશા પોસ્ટ કર્યા છે.

બૉલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને લખ્યું છે કે, કોવિડ વિરુદ્ધ જંગ લડી રહેલા તમામ વોરિયર્સને સલામ અને આઝાદીની આ શુભ દિવસે શાંતિ અને સમૃદ્ધિ રહે. બિગ બીએ કવિતાને આજ સે આઝાદ દેશ ફિર સે ટાઈટલ આપ્યું છે.

T 3627 - the true warriors in the fight against CoviD .. salute .. and on this auspicious Day of our Independence wishes for peace prosperity .. pic.twitter.com/N6ag0JKoOK — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 14, 2020

કરીના કપૂર ખાને તૈમૂરનો ત્રિરંગો પકડેલો ફોટો શૅર કર્યો છે અને લખ્યું છે કે, આપણા મનમાં સ્વતંત્રતા, આપણા શબ્દોમાં વિશ્વાસ અને આપણા આત્માઓ પર ગર્વ. સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા.

અક્ષય કુમારે એક વીડિયો શૅર કર્યો છે. જેમાં ફૂટપાથ પર રેકડી લગાવનારા, શાકભાજી-ચાની લારીવાળા, ચારરસ્તે નાની-મોટી વસ્તુઓ વેચનારા લોકોની મદદ કરવાનું કહ્યું છે. આ દરેકની આજીવિકા કોરોના અને લૉકડાઉનને લીધે પ્રભાવિત થઇ છે. સાથે જ કૅપ્શનમાં લખ્યું છે કે, આપણે આ દરેક લોકોને ઓળખીએ છીએ અને આપણી જિંદગીમાં તેમનો મહત્ત્વનો ફાળો છે. આ સ્વતંત્રતા દિવસે તેમની માટે અને દેશ માટે આગળ આવો અને બને તેટલી મદદ કરો. તેમની દેખભાળ કરો. જય હિંદ.

We all know these people, we all have these people in our lives.

On this #IndependenceDay, lets come together for them, lets come #Together4India.

जिससे जितनी हो सके उतनी मदद कीजिये... बस नज़रअंदाज़ मत कीजिये, share the way YOU care.

Jai Hind 🙏🏻 pic.twitter.com/WHCuabljEI — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2020

ધર્મેન્દ્ર દેઓલે લખ્યું છે કે, વતનની આઝાદી માટે...જીવ આપી દેતા લોકોની યાદોમાં....વતનની હિફાઝત માટે...જીવ આપી દેતા લોકોની યાદોમાં....15 ઓગસ્ટ એક જશ્ન છે. જશ્ન મુબારક.

Watan ki aazadi ke lie..........mar mitne walon ki yaad mein....Watan ki hifaazat mein......mar mitne walon ki yaad mein.......15 august INDEPENDENCE DAY..... ek jashn hai ......jashn ye mubaarak ho 🙏 pic.twitter.com/2NAJeylkhX — Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 15, 2020

અજય દેવગને લખ્યું છે કે, 74મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર દરેક વીર અને અનસંગ હીરોને તાન્હાજી સલામ કરે છે. તેણે તાન્હાજી ફિલ્મનું પ્રમોશન પણ કર્યું છે. ફિલ્મ મૂવી ચેનલ પર ટેલિકાસ્ટ થવાની છે.

કંગના રણોટે લખ્યું હતું કે, આવો એવા બનીને દેખાડીએ કે આ દેશની માટીને પણ આપણા પર ગર્વ થાય. સ્વતંત્ર દિવસની શુભેચ્છાઓ. જય હિંદ.

અનુપમ ખેરે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા આપતા લખ્યું કે, દરેક ભારતવાસીઓને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છાઓ. હું પ્રાર્થના કરીશ કે, આપનો દેશ હજારો વર્ષ સુધી સમૃદ્ધ રહે અને પ્રગતિની ઊંચાઈ સુધી પહોંચે. ભારત માતાની જય. જય હિંદ. દરેકને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છાઓ.

લતા મંગેશકરે પોતાનું ગીત ‘સારે જહાં સે અચ્છા’ સોન્ગની યુટ્યુબ લિંક શૅર કરીને દેશવાસીઓને શુભકામનાઓ આપી છે. તેમણે લખ્યું કે, નમસ્કાર, તમને બધાને સ્વતંત્રતા દિવસની ઘણી શુભકામનાઓ. જય હિંદ.

વિકી કૌશલે લખ્યું કે, 74મા સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છાઓ.

View this post on Instagram Happy 74th Independence Day! 🇮🇳❤️ A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09) onAug 14, 2020 at 6:07pm PDT

સ્વરા ભાસ્કરે લખ્યું, દરેક દેશવાસીઓને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છાઓ.

Happy independence day, Fellow Indians.. 🇮🇳 ❤️ pic.twitter.com/lzvpPL8RL8 — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 14, 2020

ભારતના આઝાદી પર્વની આખો દેશ ઉજવણી કરી રહ્યો છે.