કપિલ શર્માએ ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું કે, ‘અમારી વચ્ચે બધું બરાબર છે’

સોની ટીવી (Sony TV) પર આવતા ‘ધ કપિલ શર્મા શો’ (The Kapil Sharma Show)નો એક બહોળો ચાહક વર્ગ છે. માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ વિદેશમાં પણ આ શોના ચાહકો કરોડોની સંખ્યામાં છે. કપિલ (Kapil Sharma)ના શોમાં દરેક સ્ટાર પોતાની ફિલ્મના પ્રમોશન માટે આવે છે. બૉલિવૂડનો ‘ખિલાડી’ અક્ષય કુમાર (Akshay Kumar) તેની બધી જ ફિલ્મોને પ્રમોટ કરવા કપિલના શોમાં આવે જ છે. અક્ષય કુમાર અને કપિલ શર્મા વચ્ચે કમાલની જુગલબંધી જોવા મળે છે. તાજેતરમાં, આ સમાચાર ખૂબ ચર્ચામાં હતા કે આ વખતે અક્ષય કુમારે તેની આગામી ફિલ્મ ‘બચ્ચન પાંડે’ (Bachchan Pandey)ના પ્રમોશન માટે કપિલ શર્માના શોમાં જવાની ના પાડી દીધી છે. જોકે આ સમાચારોને કૉમેડિયને પોતે રદિયો આપ્યો છે અને ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું છે કે, બન્ને વચ્ચે બધુ બરાબર છે અને તેનો જલ્દી આગામી એપિસોડનું શૂટિંગ કરવાના છે.

કપિલ શર્માના શોમાં છેલ્લે જ્યારે અક્ષય કુમાર ‘અતરંગી રે’ના પ્રમોશન માટે આવ્યો હતો ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઈને કરવામાં આવેલા એક જોકને બ્રોડકાસ્ટ કરવાની બાબતે અભિનેતા કૉમેડિયનથી નારાજ થયો હતો. તેને કારણે જ આગામી ફિલ્મ ‘બચ્ચન પાંડે’ના પ્રમોશન માટે કપિલના શોમાં જવાની અક્ષય કુમારે ના પાડી દીધી હોવાના સમાચાર ગઇકાલથી વહેતા થયા હતા. અભિનેતા કૉમેડિયનથી નારાજ છે તેમ પણ ચર્ચા થઈ રહી હતી.

જોકે, હવે આ મુદ્દા પર કપિલ શર્માએ પોતે ખુલાસો કર્યો છે. કૉમેડિયને ચુપકીદી તોડી છે અને ટ્વિટ કર્યું છે કે, ‘મિત્રો, હું મીડિયામાં અક્ષય પાજી અને મારા વિશેના તમામ સમાચાર વાંચી રહ્યો હતો. મેં હવે પાજી સાથે વાત કરીને બધું બરાબર કરી લીધુ છે. તે માત્ર એક મિસ કોમ્યુનિકેશન હતું, અમારી વચ્ચે બધું બરાબર છે અને બહુ જલ્દી અમે લોકો ‘બચ્ચન પાંડે’ના એપિસોડના શૂટિંગ માટે મળી રહ્યાં છીએ. તે મારો મોટો ભાઈ છે અને મારાથી ક્યારેય નારાજ થઈ શકે નહીં. આભાર.’

Dear friends,was reading all the news in media about me n Akshay paji, I have jus spoke to paji n sorted all this, it was jus a miss communication, all is well n very soon we r meeting to shoot Bachhan pandey episode. He is my big bro n can never be annoyed with me ?thank you ?