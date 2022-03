11 માર્ચના રિલીઝ થનારી વિવેક અગ્નિહોત્રીની `ધ કશ્મીર ફાઈલ્સ`ને શૉમાં પ્રમોટ કરવા માટે ઇનવાઈટ કરવામાં નહોતા આવ્યા. આ વાતની માહિતી પોતે વિવેક અગ્નિહોત્રીએ એક ટ્વીટ દ્વારા આપી હતી.

ફાઇલ તસવીર

આ વાત સામે આવતા જ સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ નારાજગી જાહેર કરી અને કપિશ શર્માને ટ્રોલ કરવા માંડ્યા. હવે પહેલીવાર કપિલ શર્માએ આ મામલે સ્પષ્ટતા આપી છે. તેમણે એક યૂઝરને જવાબ આપતા પોતાની વાત રજૂ કરી છે કે આખરે હકિકત શું છે.

ટ્રોલિંગ પર કપિલ શર્માએ તોડ્યું મૌન

હકિકતે, યૂઝરે કપિલ પર આરોપ મૂકતા પ્રશ્ન કર્યો હતો કે કેમ તે કશ્મીર ફાઇલ્સને પ્રમોટ કરવાથી ગભરાઈ ગયો છે? સોશિયલ મીડિયા પર થતી ટ્રોલિંગ અને યૂઝરના પ્રશ્ન પર કપિલે ખૂબ જ પ્રેમથી જવાબ આપ્યો છે. કપિલે યૂઝરને ટ્વીટ અને રિટ્વીટ કરતા લખ્યો, "આ સત્ય નથી રાઠોર સાહેબ. તમે પૂછ્યું એટલે જણાવ્યું. બાકી જે લોકોએ સત્ય માની લીધું છે તેમને સ્પષ્ટતા આપીને શું ફાયદો. એક એક્સપીરિયન્સ્ડ સોશિયલ મીડિયા યૂઝર હોવાને નાતે એક સલાહ આપું છું આજના સોશિયલ મીડિયા વર્લ્ડમાં ક્યારે પણ એક સાઇડની સ્ટોરી પર વિશ્વાસ ન કરવો. ધન્યવાદ."

यह सच नहीं है rathore साहब ? आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाक़ी जिन्होंने सच मान ही लिया उनको explanation देने का क्या फ़ायदा. Just a suggestion as a experienced social media user:- never believe in one sided story in today’s social media world ? dhanyawaad ? https://t.co/pJxmf0JlN5

યૂઝરે કપિલ પર આ રીતે સાધ્યો નિશાનો

ધ કશ્મીર ફાઇલ્સને લઈને વિવાદોમાં આવેલા કપિલ શર્માને ટ્રોલ કરતા યૂઝરે કૉમેડિયનને બૉયકૉટ કરવાની વાત કરી. યૂઝરે લખ્યું હતું - કશ્મીર ફાઈલ્સને પ્રમોટ કરવાથી કેમ ગભરાયો કપિલ? કઇ વાતનો ડર હતો, જે વિવેક અગ્નિહોત્રી અને તેની ફિલ્મની સુપ્રતિષ્ઠિત સ્ટારકાસ્ટને પોતાના શૉ પર આવવાનું નોતરું નથી આપ્યું?? બ્રો હું તમારો એક ચાહક હતો, પણ તમે મને અને કરોડો કપિલ શર્મા શૉના ચાહકોને ખૂબ જ નિરાશ કર્યા છે. તમને બૉયકૉટ કરી રહ્યો છું.

Thank you for coming Palash sir ? I’ve always been your great fan since your first album. it was really pleasure hosting a man with a beautiful voice n golden heart ?❤️ love n regards always ? #Euphoria https://t.co/i3orEcedoS

વિવેક અગ્નિહોત્રીએ કપિલ શર્મા પર આરોપ મૂક્યો હતો આરોપ

વિવેક અગ્નિહોત્રી દ્વારા નિર્દેશિત દ કશ્મીરી પંડિતોના જીવન પર આધારિત છે અને સત્ય ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે. આમાં અનુપમ ખેર અને મિથુન ચક્રવર્ચી મહત્વના રોલમાં છે. એક ચાહકે જ્યાં વિવેકને પોતાની ફિલ્મને કપિલ શર્માના શૉમાં પ્રમોટ કરવાની રિક્વેસ્ટ કરી હતી, ત્યારે તેમણે કપિલને લઈને એક ક્રિપ્ટિક પોસ્ટ કરી હતી, જેના પછી સોશિયલ મીજિયા યૂઝરે કપિલને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું.

I don’t get to decide who should be invited on @KapilSharmaK9 show. It’s his and his producers choice whom he wants to invite. As far as Bollywood is concerned, I’d say what once Mr. Bachchan was quoted saying about Gandhis: वो राजा हैं हम रंक… https://t.co/la8y9FhB6l