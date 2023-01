અભિનેતા મનદીપ રૉયે ૭૨ વર્ષની ઉંમરે લીધા અંતિમ શ્વાસ

પ્રતીકાત્મક તસવીર

કન્નડ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજ અભિનેતા મનદીપ રૉય (Mandeep Roy)નું રવિવારે સવારે હાર્ટ એટેકના કારણે નિધન થયું હતું. કોમેડીના બાદશાહ મનદીપ રૉયને ડિસેમ્બરમાં હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી. ડિસેમ્બર ૨૦૨૨માં હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ મનદીપને બેંગલુરુના શેષાદ્રિપુરમની એપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં હતાં.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મનદીપ રૉયની દીકરીએ તેમના નિધન વિશે જાણકારી આપી છે. મનદીપની પુત્રી અક્ષતાએ જણાવ્યું હતું કે, અભિનેતાના આજે એટલે કે ૨૯ જાન્યુઆરીના રોજ હેબ્બલ સ્મશાનગૃહમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. આજે જાન્યુઆરીએ તેમના પાર્થિવ દેહને અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યો છે.

સૂત્રોએ આપેલી માહિતીને આધારે, કન્નડ અભિનેતા મનદીપ રૉયે ૫૦૦થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. ૭૨ વર્ષીય મનદીપને અગાઉ પણ હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો અને પછી તેમને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની તબિયત સ્થિર થયા બાદ તેમના ડૉક્ટરો તરફથી હાર્ટ સર્જરી વિશે વિચારી રહ્યાં હતા.

અભિનેતાના નિધન બાદ ફિલ્મ સમીક્ષક એસ શ્યામ પ્રસાદે ટ્વીટ કર્યું હતું. જેમાં તેમણે લખ્યું છે કે, `મનદીપ રૉય વાસ્તવિક જીવનમાં મૈત્રીપૂર્ણ વ્યક્તિ હતા. અમે વારંવાર RPC લેઆઉટમાં મળતા હતા. તે હંમેશા ખુશખુશાલ રહે તેવો વ્યક્તિ હતો. અમે ફિલ્મોમાં તેમણે ભજવેલી ભૂમિકાઓ યાદ રાખીશું. તેણે ‘માલગુડી ડેઝ’, ‘પુષ્પક વિમાન’ અને બીજી ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. અલવિદા.`

Mandeep Roy was an affable person in real-life too. Would bump into him often in RPC Layout where I lived years ago. Always a happy person, he leaves behind unforgettable memories of roles he portrayed in Malgudi Days, Pushpaka Vimana and many more. Farewell ? pic.twitter.com/yr1JR2So0K