પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા સિરીવેનેલા સીતારામ શાસ્ત્રીનું મંગળવારે સાંજે ફેફસાના કેન્સરને કારણે નિધન થયું હતું. તેઓ 66 વર્ષના હતા. KIMS હોસ્પિટલ દ્વારા જારી કરાયેલ મેડિકલ બુલેટિન જણાવે છે કે તેમનું સાંજે 4.07 વાગ્યે નિધન થયું હતું. તેમને ન્યુમોનિયા થયા બાદ 24 નવેમ્બરે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી તેઓ ICUમાં હતા.

પીએમ મોદીએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેણે લખ્યું, `સિરીવેનેલા સીતારામ શાસ્ત્રીના નિધનથી દુઃખી. તેમની કાવ્યાત્મક તેજસ્વીતા અને બહુમુખી પ્રતિભા તેમની ઘણી રચનાઓમાં જોઈ શકાય છે. તેણે તેલુગુને લોકપ્રિય બનાવવા માટે ઘણો પ્રયાસ કર્યો. તેમના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના. ઓમ શાંતિ.`

Saddened by the passing away of the outstanding Sirivennela Seetharama Sastry. His poetic brilliance and versatility could be seen in several of his works. He made many efforts to popularise Telugu. Condolences to his family and friends. Om Shanti. pic.twitter.com/vmEeTj9tka