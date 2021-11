તમિલ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા નિર્દેશક અને અભિનેતા આરએનઆર મનોહરનું નિધન થયું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર

તમિલ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા નિર્દેશક અને અભિનેતા આરએનઆર મનોહરનું નિધન થયું છે. બુધવારે 61 વર્ષની વયે મનોહરે ચેન્નાઈની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. ઓનલાઈન મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર મનોહર છેલ્લા 20 દિવસથી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરોની દેખરેખમાં હતા. તે ખૂબ જ બીમાર હતા. મનોહરના અવસાનથી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. મનોહરના નિધન પર અનેક હસ્તીઓએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

સ્ટુડિયો ગ્રીને તેના ટ્વિટર હેન્ડલ દ્વારા લખ્યું કે “અમે દિગ્દર્શક અને અભિનેતા આરએનઆર મનોહર સરના નિધન વિશે સાંભળીને દુઃખી છીએ. તે એક સારા વ્યક્તિ હતા. તેમના પરિવાર પ્રત્યે અમારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના.”

We are sad to hear the passing away of Director & Actor #RMRManohar sir, a fine human being. Our heartfelt condolences to the family ? pic.twitter.com/yetsWRLrAR

મ્યુઝિક કંપોઝર ડી. ઈમાને લખ્યું કે “આઈએનઆર મનોહર સર તમારી આત્માને શાંતિ મળે. તેમના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો પ્રત્યે મારી સંવેદના. સન પિક્ચર્સ પ્રોડક્શન હેઠળ નકુલ અને સુનૈના અભિનીત તેમના દિગ્દર્શિત સાહસ ‘મસીલામણિ’ માટે તેમની સાથે કામ કરવાનો વિશેષાધિકાર મળ્યો હતો. તે એક કુશળ દિગ્દર્શક અને દયાળુ વ્યક્તિ હતા.”

Rest in Peace RNR Manohar Sir.

My heartfelt condolences to his friends and family members.

Had the privilege to work with him for his directorial venture “Masilamani” starring Nakul and Sunaina in the lead under Sun Pictures Production. An efficient director and a kind person. pic.twitter.com/Xkkr3UMv0M