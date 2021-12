Money Laundering Case: ઇડી સામે આપેલા નિવેદનમાં જેક્લિને કહ્યું છે કે તેને ભેટમાં આ ત્રણ ડિઝાઇનર બેગ (Gucci અને Chanelના) અને Gucciના બે જિમવેર મળ્યા હતા.

જેક્લિન ફર્નાન્ડિઝ

સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે જોડાયેલા મની લૉન્ડ્રિંગ કેસમાં પ્રવર્તન નિદેશાલયે ચાર્જશીટ દાખલ કરી દીધી છે. ઇડીની ચાર્જશીટ પરથી ખબર પડે છે કે એજન્સીએ આ વર્ષે 30 ઑગસ્ટ અને 20 ઑક્ટોબરના ફિલ્મ અભિનેત્રી જેક્લિન ફર્નાન્ડિસનું નિવેદન નોંધ્યુ હતું, ઇડી સામે આપેલા નિવેદનમાં જેક્લિને કહ્યું છે કે તેને ભેટ તરીકે ત્રણ ડિઝાઇનર બેગ અને Gucciના બે જિમવેર મળ્યા હતા.

પોતાની ચાર્જશીટમાં ઇડીએ કહ્યું કે જેકલીન ફર્નાન્ડિંસને Louis Vuittonના એક જોડી ચપ્પલ, બે જોડી ડાયમન્ડના એરિંગ્સ અને એક અનેક કલર્સવાળું સ્ટોન બ્રેસલેટ અને બે Hermes bracelets પણ મળ્યા હતા. આ સિવાય સુકેશષએક મિની કૂપર પણ જેક્લિનને મળ્યો હતો, જેને તેણે પાછા આપી દીધા હતા.

ગયા અઠવાડિયે જેક્લિનની ઇડીએ કરી પૂછપરછ

પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED)ના મનીલૉન્ડ્રિંગના એક કેસમાં ગુરુવારે કહેવાતા ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખરના એક સહયોગીની ધરપકડ કરી અને તપાસ માટે અભિનેત્રી જેક્લિન ફર્નાન્ડિસની સતત બીજા દિવસે પૂછપરછ કરી હતી. ઇડીએ મની લૉન્ડ્રિંગ અધિનિયમ (PMLA)ના પ્રાવધાનો હેઠળ પિન્કી ઇરાનીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓ પ્રમાણે, ઇરાની કહેવાતી રીતે તપાસમાં સહયોગ કરતી નથી, એટલે તેને અટકમાં લેવામાં આવી છે.

Sukesh Chandrashekhar case: According to ED charge sheet, the statement of Jacqueline Fernandez was recorded on Aug 30 & Oct 20.

Fernandez said she received gifts viz. 3 designer bags from Gucci, Chanel, 2 Gucci outfits for gym wear, as per the charge sheet