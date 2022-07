સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્વીટમાં લખ્યું, હું અભિનેતા અક્ષય કુમાર અને તેના કર્મા મીડિયા વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવા જઈ રહ્યો છું.

અક્ષય કુમાર

બોલિવૂડ સ્ટાર અક્ષય કુમાર(Akshay Kumar)ની ફિલ્મ `રક્ષા બંધન` રિલીઝ માટે તૈયાર છે. પરંતુ આ ફિલ્મના પ્રમોશન વચ્ચે એક સમાચાર સામે આવ્યા છે જે અક્ષયના ફેન્સને ચોંકાવી શકે છે. અક્ષયની આગામી ફિલ્મ `રામ સેતુ` વિવાદોમાં ઘેરાયેલી છે. બીજેપી નેતા અને સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી ફિલ્મને લઈને FIR દાખલ કરવાના છે.

હકીકતમાં, શુક્રવારે સવારે બીજેપી નેતા અને સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં ફિલ્મમાં ખોટી માહિતી આપવા બદલ અક્ષય કુમાર વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ ટ્વીટ હવે જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.

The suit for compensation has been finalised by my associate Satya Sabharwal Adv. I am suing Akshay Kumar, actor & Karma Media for damages cause by falsification in portrayal of the Ram Setu issue in their film for release.