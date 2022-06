સાઈ પલ્લવીએ બોલિવૂડ ફિલ્મ ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાશ્મીરી પંડિતોની હત્યાના દ્રશ્યની મોબ લિંચિંગ સાથે સરખામણી કરીને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે.

સાઈ પલ્લવી (ફાઈલ ફોટો)

સાઉથ ઈન્ડસ્ટ્રીની ફેમસ એક્ટ્રેસ સાઈ પલ્લવી(Sai Pallavi) તેની બેદાગ સ્ટાઈલ માટે જાણીતી છે. તાજેતરમાં તેની આગામી ફિલ્મ વિરાતા પર્વમના પ્રમોશન દરમિયાન સાઈ પલ્લવીએ કંઈક એવું કહ્યું કે જેણે સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ ઉભો કર્યો. વાસ્તવમાં, સાઈ પલ્લવીએ બોલિવૂડ ફિલ્મ ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાશ્મીરી પંડિતોની હત્યાના દ્રશ્યની મોબ લિંચિંગ સાથે સરખામણી કરીને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. જેના કારણે વાતાવરણ ગરમાયું છે.

સાઈ પલ્લવીના વિવાદાસ્પદ શબ્દો

સાઈ પલ્લવી ઘણીવાર તેના ખુલ્લા વિચારોના કારણે હેડલાઈન્સમાં રહે છે, પરંતુ આ વખતે સાઈ પલ્લવીએ જે કહ્યું તે ખરેખર એક નવા વિવાદને જન્મ આપશે. હાલમાં જ એક મીડિયા ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન સાઈ પલ્લવીએ કહ્યું હતું કે ફિલ્મ ધ કાશ્મીર ફાઈલ્સમાં કાશ્મીરી પંડિતોનો નરસંહાર બતાવવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ જો હિંસા અને ધર્મને માપદંડ પર તોલવામાં આવે તો થોડા સમય પહેલા ગાયોથી ભરેલી ટ્રક લઈને જઈ રહેલા એક મુસ્લિમ વ્યક્તિને બેરહેમીથી મારવામાં આવ્યો હતો અને જય શ્રી રામનો નારા લગાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. હવે મને કહો કે આ બે ઘટનાઓમાં શું તફાવત છે.

“For me violence is wrong form of communication. Mine is a neutral family where they only taught to be a good human being. The oppress, however, should be protected. I don’t know who’s right & who’s wrong. If you are a good human being, you don’t feel one is right.”

- #SaiPallavi pic.twitter.com/o6eOuKvd2G