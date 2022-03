સલમાન ખાન તેલુગૂ ફિલ્મ `ગૉડફાદર`માં જોવા મળશે. જેમાં તેની સાથે તેલુગૂ સ્ટાર ચિરંજીવી, નયનતારા અને રામ ચરણ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે.

તસવીર સૌજન્ય ચિરંજીવી ટ્વિટર અકાઉન્ટ

બૉલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન તેલુગૂ સિનેમામાં પોતાનો ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યો છે. તેલુગૂ ફિલ્મોના અનેક રીમેક કર્યા પછી હવે તે તેલુગૂ ફિલ્મમાં કામ કરશે. સલમાન ખાન તેલુગૂ ફિલ્મ `ગૉડફાદર`માં જોવા મળશે. જેમાં તેની સાથે તેલુગૂ સ્ટાર ચિરંજીવી, નયનતારા અને રામ ચરણ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. એટલું જ નહીં સલમાન ખાને પોતાની આ ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ શરૂ કરી દીધું છે.

Chiranjeeviએ સેટ પર કર્યું સલમાન ખાનનું સ્વાગત

સેટ પર `સુલ્તાન`નું સ્વાગત કરતા, તેલુગૂ સ્ટાર ચિંરજીવીએ ટ્વીટ કર્યું છે. ચિરંજીવીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, "ગૉડફાદરમાં તમારું સ્વાગત છે, ભાઈ તમારા આ ફિલ્મમાં આવવાથી બધાનો ઉત્સાહ ખૂબ જ વધી ગયો છે. તમારી સાથે સ્ક્રીન શૅર કરવાનો આનંદ જુદો હોય છે. આ ફિલ્મમાં તમારી હાજરી દર્શકોને એક જાદુઈ #KICK આપશે."

Welcome aboard #Godfather ,

Bhai @BeingSalmanKhan ! Your entry has energized everyone & the excitement has gone to next level. Sharing screen with you is an absolute joy. Your presence will no doubt give that magical #KICK to the audience.@jayam_mohanraja @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/kMT59x1ZZq