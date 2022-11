મુંબઈ પોલીસે હાલમાં જ બાળકોની તસ્કરી અંગે પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે

ફાઇલ તસવીર

બૉલિવૂડ એક્ટર સલમાન ખાન (Salman Khan) ફિલ્મોને લઈને જેટલો સક્રિય છે તેટલો જ તે સામાજિક મુદ્દાઓને લઈને પણ જાગૃત છે. સલમાન ખાન દરેક મુદ્દા પર મુક્તપણે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે છે. હાલમાં જ મુંબઈ પોલીસે (Mumbai Police) એક એવું કામ કર્યું છે, જેને જોઈને સલમાન ખાને તેના વખાણ કર્યા છે. અભિનેતાએ મુંબઈ પોલીસની પ્રશંસામાં સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શૅર કરી છે.

ખરેખર, મુંબઈ પોલીસે હાલમાં જ બાળકોની તસ્કરી અંગે પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા એક બાળકીનું અપહરણ થયું હતું. બે લોકોએ આ બાળકીનું અપહરણ કર્યું હતું. ઘણી મહેનત બાદ મુંબઈ પોલીસે બાળકીને શોધી કાઢી હતી. ટ્વીટમાં મુંબઈ પોલીસે લખ્યું કે, “@rpfcrsur સાથે મળીને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ યુનિટ 9 એ 1 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરનારા 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તે બંને બચવા માટે સોલાપુર ભાગી ગયા હતા, પરંતુ તેમને શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે અને બાળકને માતાને સોંપવામાં આવ્યું છે."

2 persons accused of allegedly kidnapping a 1 y/o were arrested by Crime Branch Unit 9 in collaboration with @rpfcrsur

They had fled to Solapur to hide their tracks but were traced down.

The child was reunited with her mother.#MumbaiCaseFiles pic.twitter.com/NfTyshfEp4