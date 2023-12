બોલિવૂડ અભિનેત્રી રિચા ચઢ્ઢા (Richa Chadha)એ ઑનલાઈન ટ્રાવેલ કંપની મેક માય ટ્રિપ (Make My Trip) અને ઍરલાઈન ઍર ઈન્ડિયા (Air India)ની તેમની સેવાઓ માટે ટીકા કરી છે

રિચા ચઢ્ઢા

બોલિવૂડ અભિનેત્રી રિચા ચઢ્ઢા (Richa Chadha)એ ઑનલાઈન ટ્રાવેલ કંપની મેક માય ટ્રિપ (Make My Trip) અને ઍરલાઈન ઍર ઈન્ડિયા (Air India)ની તેમની સેવાઓ માટે ટીકા કરી છે. હકીકતમાં રિચા ચઢ્ઢાએ શનિવારે, 30 ડિસેમ્બરના રોજ ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે, તે અપેક્ષા રાખે છે કે કંપનીઓ તેમના તમામ સામૂહિક ઇતિહાસ કરતાં વધુ નુકસાન સહન કરશે. રિચાએ તેમને `સસ્તા ફ્રોડસ્ટર` પણ કહ્યા અને તેના ચાહકો અને અનુયાયીઓને `સ્કેમર્સ`થી બચવા કહ્યું હતું.

રિચા ચઢ્ઢાએ મેક માય ટ્રિપ અને એર ઈન્ડિયા પર નિશાન સાધ્યું

તમને જણાવી દઈએ કે, અભિનેત્રી રિચા ચઢ્ઢા (Richa Chadha)એ X (ટ્વિટર) પર લખ્યું છે કે, “સ્કેમ એલર્ટ! મેક માય ટ્રિપ અને ઍર ઈન્ડિયા કદાચ ખરાબ ઍરલાઈન્સ માટે ઝડપી કમાણી કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે કોઈ સૂચના આપ્યા વિના ફ્લાઈટ્સ રદ કરવી અથવા બદલવી જેથી તમે તમારું કનેક્શન ચૂકી જાઓ! મેક માય ટ્રિપ જેવા કહેવાતા અનુકૂળ ફ્લાઇટ બુકિંગ પોર્ટલ સાથેની મિલીભગત સાથે.”

SCAM ALERT! @makemytrip @airindia

Perhaps the best way for substandard airlines to make a quick buck is to cancel flights without intimation, or change timings so you miss your connections! With the collusion of so-called convenient flight booking portals like @makemytrip .…