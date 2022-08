પેટા ઇન્ડિયાએ અભિનેતા પાસે કરી છે આ માંગણી

રણવીર સિંહ (તસવીર સૌજન્ય : પેપર મેગેઝિન ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ)

તાજેતરમાં બૉલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહ (Ranveer Singh)એ કરાવેલા ન્યૂડ ફોટોશૂટ સતત ચર્ચામાં છે. કેટલાકને અભિનેતાની આ તસવીરો બહુ જ ગમી છે તો કેટલાકે તેનો વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારે એવા સમાચાર છે કે, રણવીર સિંહ બહુ જલ્દી ફરી એકવાર ન્યૂડ અવતારમાં જોવા મળી શકે છે. પીપલ ફોર ધ એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એનિમલ (PETA) ઇન્ડિયાએ રણવીર સિંહને પત્ર લખીને વિનંતી કરી છે કે, વિગન શૈલીને પ્રોત્સાહન આપતી તેમની આગામી ઝુંબેશ માટે અભિનેતા આ જ પ્રકારનું ન્યૂડ ફોટોશૂટ કરાવે.

પેટા ઇન્ડિયા પ્રાણીઓને અધિકારને સમર્થન આપે છે. તેમણે રણવીર સિંહને લખેલા પત્રમાં લખ્યું છે કે, ‘દેશના શ્રેષ્ઠ પ્રાણી જૂથ અને 2 મિલિયન સમર્થકો સાથે PETA તરફથી શુભેચ્છાઓ. અમે તમારું પેપર મેગેઝિન માટેનું ફોટોશૂટ જોયું. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે અમારી માટે પણ એવું જ કરશો.’

People for the Ethical Treatment of Animals ( #PETA) invites #RanveerSingh to `ditch the pants` for their “All Animals Have the Same Parts – Try Vegan” campaign.



