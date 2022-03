ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સના નિર્માતા અભિષેક અગ્રવાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની ટીમની તસવીરો શેર કરી છે.

તસવીરો સૌજન્ય/અભિષેક અગ્રવાલનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ

અનુપમ ખેર સ્ટારર ફિલ્મ ધ કશ્મીર ફાઇલ્સને ખૂબ સારા રિવ્યુ મળી રહ્યા છે. વિવેક અગ્નિહોત્રીના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મના દરેક લોકો વખાણ કરી રહ્યા છે. માત્ર જનતા જ નહીં, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ આ ફિલ્મ પસંદ આવી છે. વડાપ્રધાન ફિલ્મની ટીમને મળ્યા અને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સના નિર્માતા અભિષેક અગ્રવાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની ટીમની તસવીરો શેર કરી છે. નિર્દેશક વિવેક અગ્નિહોત્રીએ આ તસવીરો શેર કરી અને લખ્યું છે કે “હું ખૂબ જ ખુશ છું કે અભિષેકે ભારતનું આ પડકારજનક સત્ય બતાવવાની હિંમત કરી છે. યુએસએમાં #TheKashmirFilesના સ્ક્રીનિંગથી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ પ્રત્યે વિશ્વના વલણને બદલવામાં ફાયદાકારક સાબિત થયું છે.

It was a pleasure to meet our Hon’ble Prime Minister Shri. Narendra Modi Ji.

What makes it more special is his appreciation and noble words about #TheKashmirFiles.

We`ve never been prouder to produce a film.

Thank you Modi Ji ? @narendramodi @vivekagnihotri #ModiBlessedTKF ? pic.twitter.com/H91njQM479