બૉલિવૂડના સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાન (Shah Rukh Khan)ની મત અવેઇટેડ ફિલ્મ પઠાન (Pathaan)ની રિલીઝ ડેટ (Pathaan Release Date)ની જાહેરાત કરી દીધી છે. શાહરુખ ખાનની આ બિગ બજેટ ફિલ્મમાં દીપિકા પાદુકોણ (Deepika Padukone) અને જૉન અબ્રાહમ (John Abraham) લીડ રોલમાં જોવા મળશે. પઠાનના મેકર્સ તરફથઈ રિલીઝ ડેટ અનાઉન્સમેન્ટનો એક વીડિયો શૅર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં દીપિકા અને જૉનના લૂક પણ રિવીલ કરવામાં આવ્યા છે. વીડિયોના અંતે શાહરુખ ખાનનો પડછાયો અને તેનો દળદાર અવાજ સંભળાય છે. આ વીડિયોમાં શાહરુખ ખાનનો લૂક એકાએક દેખાય એવો પ્રયત્ન કર્યો છે પણ તેણે વાયદો કર્યો છે કે ટૂંક સમયમાં જ ચાહકોને મોટું સરપ્રાઈઝ મળશે. યશરાજ ફિલ્મ્સ પ્રૉડકક્શન હેઠળ બનેવી ફિલ્મ પઠાણ 25 જાન્યુઆરી 2022ના સિનેમાઘરોમાં જોવા મળશે.

દીપિકા અને જૉને કરાવ્યો ઇન્ટ્રોડ્યૂસ

ટીઝરમાં દીપિકા પાદુકોણ અને જૉન અબ્રાહમે પઠાનને ઇન્ટ્રોડ્યૂસ કરાવ્યો છે. ટીઝરની શરૂઆત જૉન અબ્રાહમના એક જબરજસ્ત ડાયલૉગ દ્વારા થાય છે. જૉન અબ્રાહમ કહે છે, "આપણા દેશમાં આપણે નામ રાખીએ છીએ ધર્મ કે જાતિ પરથી.. પણ તેની પાસે આમાંથી કંઇ નહોતું." ત્યારે દીપિકા પાદુકોણની એન્ટ્રી થાય છે અને તે કહે છે, "અહીં સુધી કે તેની પાસે કોઈ નામ રાખનાર પણ નહોતો. જો કંઇ હતું તો માત્ર એક દેશ...ઇન્ડિયા" ત્યાર બાદ શાહરુખ ખાનનો ધમાકેદાર ડાયલૉગ આવે છે. પઠાનનું ટીઝર સામે આવતા જ શાહરુખ ખાનના ચાહકોની ખુશીનો પાર નથી રહેતો. ટીઝર જોતા જ લોકો પઠાનને બ્લૉકબસ્ટર કહી રહ્યા છે.

I know it’s late… But remember the date… Pathaan time starts now…



See you in cinemas on 25th January, 2023.



Releasing in Hindi, Tamil and Telugu.



Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you. @deepikapadukone |@TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/dm30yLDfF7