લતા મંગેશકરે સવારે 8.12 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધાં હતાં.

ભારત રત્ન અને બોલિવૂડની સૌથી પ્રખ્યાત ગાયિકા લતા મંગેશકરનું 6 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 92 વર્ષની વયે નિધન થયું હતું. બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધાં હતાં. લતા મંગેશકરની સારવાર કરી રહેલા ડૉક્ટર પ્રતત સમદાનીએ જણાવ્યું કે “લતા મંગેશકરે સવારે 8.12 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધાં હતાં. તેમના મૃત્યુનું કારણ મલ્ટી ઓર્ગન ફેલ્યોર હતું. તે કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયા બાદ 28 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતાં. તેમના નિધનના સમાચાર પર તમામ નેતાઓ અને કલાકારોએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

બોલિવૂડ અભિનેત્રી નિમરત કૌરે પણ ટ્વીટ કરીને ગાયિકા લતા મંગેશકરને યાદ કર્યા છે.

India lost her voice today. There will never be another…?#RIPLataMangeshkar ji pic.twitter.com/ZeNjfIgCKF — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) February 6, 2022

બોલિવૂડ સિંગર શંકર મહાદેવને પણ લતા મંગેશકરના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

@mangeshkarlata will remain forever ! Bless us didi ! — Shankar Mahadevan (@Shankar_Live) February 6, 2022

બોલિવૂડ અભિનેત્રી ભૂમિ પેડણેકરે પણ લતા મંગેશકરના નિધન પર પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ટ્વીટ કરીને ગાયિકાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

A very sad day and a huge loss for all of us, her fans. Your contribution will live on forever ma’am.

My condolences to the family and all her fans across the world. Om Shanti ? #LataMangeshkar pic.twitter.com/lEp50LL8CH — bhumi pednekar (@bhumipednekar) February 6, 2022

બોલિવૂડ એક્ટર અક્ષય કુમારે પણ ટ્વીટ કરીને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

Meri Awaaz Hi Pehchaan Hain, Gar Yaad Rahe…and how can one forget such a voice!

Deeply saddened by the passing away of Lata Mangeshkar ji, my sincere condolences and prayers. Om Shanti ?? — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 6, 2022

બોલિવૂડ અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝાએ પણ ટ્વીટ કરીને લતા મંગેશકરની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી છે.

Lata Mangeshkarji’s voice will always be India’s voice. Our glorious nightingale of India. Our Bharat Ratna.



Om Shanti ???? pic.twitter.com/UIzLfDBSit — Dia Mirza (@deespeak) February 6, 2022

ફિલ્મ નિર્દેશક હંસલ મહેતાએ પણ લતા મંગેશકરના નિધન પર પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા ટ્વીટ કર્યું છે.

Blessed to have used this song with the nightingale at her best in perhaps my best cinematic moment. #RIPLataMangeshkarhttps://t.co/j3BMcxru3A — Hansal Mehta (@mehtahansal) February 6, 2022

ગાયક વિશાલ દદલાનીએ પણ લતા મંગેશકરને યાદ કરતો એક ટુચકો શેર કર્યો છે અને ટ્વિટર પર તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી છે.

She called me during the last Indian Idol season. She was full of laughter & joy when talking about music.



I`m broken at the thought of thst chat with her.



So grateful for all that #LataMangeshkar ji taught me and every musician in India, and that I got to thank her in person. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) February 6, 2022

બોલિવૂડ એક્ટર અનિલ કપૂરે પણ ટ્વીટ કરીને લતા મંગેશકરના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

Heartbroken, but blessed to have known & loved this incredible soul...Lataji holds a place in our hearts that will never be taken by anyone else. That`s how profoundly she has impacted our lives with her music.

May she rest in peace & light up the heavens with her brightness ?? pic.twitter.com/HjgIQyE7mo — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 6, 2022

ફિલ્મ નિર્દેશક સુભાષ ઘાઈએ પણ ટ્વીટ કરીને લતા મંગેશકરને યાદ કર્યા છે.

Deeply saddened.. Her second name was INDIAN MUSIC all over world . An institution for 80 years -centuries will remember her.

I met her last in her home with my family. My Most memorable moment. Most beloved LATA DI

?? ??

You are not gone but with us for ever. RIP LATA DI? pic.twitter.com/uSzVVZX3WW — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) February 6, 2022

અભિનેતા રાજેશ તેલંગે પણ પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર લતા મંગેશકરની વસમી વિદાય પર પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી છે.

बसंत पंचमी के अगले ही दिन माँ सरस्वती ने अपनी पुत्री को अपने पास बुला लिया | लेकिन लता दी आप और आपकी वाणी अमर है , सदा हमारे साथ है | सादर श्रद्धांजलि ? — Rajesh Tailang (@rajeshtailang) February 6, 2022

શબાના આઝમીએ પણ ટ્વીટ કરીને લતા મંગેશકરને યાદ કર્યા છે અને આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી છે.

Lataji ..our national treasure no more ..her voice lit up our lives , gave us solace when we were sad , gave strength when we were low..Thank you Lataji and RIP??? pic.twitter.com/Z2yLedcNdw — Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 6, 2022

અભિનેતા પરેશ રાવલે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો.

NUMB . — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) February 6, 2022

તમને જણાવી દઈએ કે 5 ફેબ્રુઆરીની સવારે ગાયકની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેમને ફરીથી વેન્ટિલેટર પર ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં. જોકે, સાંજ સુધીમાં રાહતના સમાચાર આવ્યાં હતાં કે તેમની હાલત સ્થિર છે. બહેન આશા ભોસલે, કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ, સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેની પત્ની રશ્મિ ઠાકરે અને મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાના પ્રમુખ રાજ ઠાકરે પણ બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલ પહોંચ્યાં હતાં.