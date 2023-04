ગાયકે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરી જણાવ્યું છે કે તે કતરના દોહા ઍરપૉર્ટ પર એક લગ્ઝરી સ્ટોરમાં ખરીદી કરતી વખતે ભારતીય કરન્સીનો ઉપયોગ કરી શક્યો.

મીકા સિંહ (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

બૉલિવૂડના પૉપ્યુલર સિંગર મીકા સિંહ (Mika Singh) પોતાના કામ થકી ઘણીવાર દેશ-વિદેશમાં પ્રવાસ કરતા હોય છે. હાલ ગાયક (Mika Singh) દોહા કતરમાં છે. સાથે જ, તેમણે ટ્વિટર પર ચાહકો સાથે ખૂબ જ રસપ્રદ સમાચાર શૅર કર્યા છે. ગાયકે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરી જણાવ્યું છે કે તે કતરના દોહા ઍરપૉર્ટ પર એક લગ્ઝરી સ્ટોરમાં ખરીદી કરતી વખતે ભારતીય કરન્સીનો ઉપયોગ કરી શક્યો.

મીકા સિંહે દોહા ઍરપૉર્ટ પર કર્યો ભારતીય નાણાંનો ઉપયોગ

જણાવવાનું કે, ભારતીય નાગરિકો માટે એક વધું ઉપલબ્ધિ તરીકે, દેશની ડિજિટલ પેમેન્ટ ટેક્નિક બાદ, યૂપીઆઈને થાઈલેન્ડ અને સિંગાપુર જેવા દેશોમાં સ્વીકૃતિ આપવામાં આવી હતી. આનો ઉપયોગ દોહા ઍરપૉર્ટ પર પણ કરવામાં આવ્યો. મીકા સિંહે ટ્વિટર પર માહિતી આપી કે તે દોહા ઍરપૉર્ટ પર લુઈસ વિટન (Louis Vuitton) સ્ટોરમાં ખરીદી કરતી વખતે ભારતીય નાણાંનો ઉપયોગ કરી શક્યો.

Good morning.

I felt so proud to be able to use Indian rupees whilst shopping at #Dohaairport in the @LouisVuitton store. You can even use rupees in any restaurant.. Isn’t that wonderful? A massive salute to @narendramodi saab for enabling us to use our money like dollars. pic.twitter.com/huhKR2TjU6